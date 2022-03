11.03.2022 h 11:02 commenti

Smantellata dai carabinieri la banda che gestiva lo spaccio a Galciana: quattro arresti

Le ordinanze di custodia cautelare emesse dopo oltre un anno di indagine e la documentazione di 1.700 episodi di spaccio. Altri sei pusher del cosiddetto "gruppo Tyson" erano già finiti in manette. la base in una casa popolare occupata abusivamente

Quasi 1.700 episodi di spaccio di droga documentati dai carabinieri nel corso di una lunga indagine andata avanti per oltre un anno e conclusa ieri, giovedì 10 marzo, con l'arresto di quattro marocchini di 27, 28, 34 e 38 anni, tutti domiciliati a Prato, in un alloggio popolare in via Cava occupato abusivamente. I quattro, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, avrebbero gestito il giro della droga nella zona di Galciana. Un giro organizzato, una piazza di spaccio controllata da almeno dieci anni dal gruppo denominato 'Tyson', del quale facevano parte i quattro marocchini arrestati ieri e altri sei finiti in carcere nel corso del tempo. Un lavoro redditizio che ha consentito agli spacciatori di inviare fiumi di denaro ai familiari rimasti in patria; soldi usati per acquistare case, terreni, appartamenti e negozi.

Gli arresti sono stati compiuti dal Reparto operativo e dal Nucleo investigativo dei carabinieri di Prato su ordine del giudice delle indagini preliminari del tribunale che ha recepito la richiesta della procura. Cocaina e hashish il tipo di stupefacente trattato dal gruppo Tyson. Le lunghe indagini hanno documentato 1.665 episodi di spaccio per un totale di un chilo e 700 grammi di droga e un giro d'affari di quasi 80mila euro.

La perquisizione domiciliare, computa dal Nucleo cinofili dei carabinieri di Firenze, ha consentito di recuperare 85 grammi di hashish e 4.550 euro in contanti.

A mettere in moto il lavoro dei carabinieri era stata l'arresto, a dicembre 2020, di un marocchino trovato in possesso di 20 grammi di cocaina e di due etti di hashish. Successivamente l'arresto di altri 5 spacciatori a cui, complessivamente, sono stati sequestrati 800 grammi di cocaina. La filiera dello spaccio è stata ricostruita e ha poi portato a individuare anche il flusso di denaro che da almeno una decina di anni prendeva la via del Marocco.

Tra le curiosità, quella di periodiche offerte sull'acquisto di droga: i clienti più affezionati, secondo quanto scoperto dagli investigatori, ricevano tramite whatsapp tutte le indicazioni per rifornirsi di stupefacente ad un prezzo scontato.







