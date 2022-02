16.02.2022 h 11:41 commenti

Smantellata baraccopoli dietro il parcheggio di via Nenni: ci vivevano anche due bambini

L'intervento della polizia municipale in un terreno di proprietà comunale. Complessivamente abitavano nelle baracche sette persone, in precarie condizioni igienico-sanitarie

Smantellato un campo abusivo in via Nenni, accanto al parcheggio scambiatore.Gli agenti della Municipale, questa mattina 16 febbraio, hanno portato a termine un lungo lavoro durato cinque mesi e nato in seguito ad alcune segnalazioni da parte dei residenti nella zona.Nel campo di proprietà del Comune erano sorte alcune baracche, mimetizzate dietro una siepe, dove vivevano in condizioni precarie sette persone, tra cui due minori."Abbiamo lavorato in collaborazione con gli assistenti sociali - ha spiegato Gianfranco Ferraro agente della territoriale - . La famiglia è no vax quindi i bambini non frequentavano la scuola, i minori insieme alla madre sono stati trasferiti in una struttura protetta. I genitori denunciati per interruzione dell' obbligo scolastico".Tutelati i piccoli si è provveduto allo sgombro e a ripulire l'intera zona. "Quando siamo arrivati questa mattina - continua Gabriele Begliomini che insieme al collega ha portato avanti le indagini - non abbiamo trovato nessuno. E' stata fatta comunque una denuncia per occupazione del suolo pubblico". Sul posto anche una squadra di alia per ripulire il terreno.