Smantellata banda specializzata in furti in casa, era a Prato una delle basi operative

Nove persone arrestate in via del Pantano dove all'interno di un prefabbricato e di una roulotte avevano ricavato il loro quartier generale. Il gruppo arrivava dalla Campania e si fermava il tempo necessario a studiare e portare a termine i colpi. Negli ultimi giorni furti a Firenze e nell'hinterland. Diversa refurtiva recuperata. Sequestrati attrezzi da scasso, tra cui martelli e asce

Un prefabbricato e una roulotte sistemati su un terreno in via del Pantano nella zona tra Iolo e Caserane, usati come base operativa da una banda specializzata in furti in abitazione e attiva in tutta Italia. E' quanto hanno scoperto i carabinieri di Firenze che all'alba di ieri, mercoledì 25 ottobre, hanno arrestato nove uomini di età compresa tra i 23 e i 54 anni, tutti provenienti dal campo nomadi di Secondigliano, in provincia di Napoli, e 'di stanza' a Prato per i colpi da portare a termine in Toscana. Tutti e nove sono stati sorpresi nel sonno, proprio all'interno del prefabbricato. Secondo le indagini, sarebbero loro gli autori dei furti messi a segno negli ultimi giorni a Firenze, Fiesole, Scandicci e Bagno a Ripoli come dimostrerebbero il ritrovamento dell'attrezzatura da scasso e della refurtiva tra cui borse firmate, orologi da collezione e gioielli. Tutto sequestrato insieme a 2.500 euro in banconote di vario taglio, e tutto razziato in ville e appartamenti diventati accessibili dopo aver distrutto qualsiasi barriera di protezione: i malviventi, provvisti di martelli di grosso calibro, asce, flessibili, hanno trovato sempre e comunque il modo di farsi strada nonostante allarmi, cancelli, inferriate, porte blindate e vetri antisfondamento.

I carabinieri hanno avviato le indagini dopo la denuncia di furto in abitazione presentata lo scorso agosto da una donna residente a Scandicci. Indagini che hanno subito collegato il colpo ad altri commessi non solo nell'area fiorentina, ma anche nel resto della Toscana e in varie zone d'Italia.

I componenti della banda si muovevano singolarmente con auto a noleggio per complicare il lavoro delle forze dell'ordine, mentre per raggiungere le case da saccheggiare, il gruppo si serviva di una station wagon a cui, dopo ogni colpo, venivano cambiati la targa e il colore. Il metodo era sempre lo stesso: il conducente della station wagon rimaneva in attesa e con il motore acceso in una strada isolata, sempre in contatto con i complici per avvertire dell'eventuale arrivo di pattuglie.

Diverse le perquisizioni che hanno consentito di appurare che la banda trovava appoggio anche in un appartamento a Sesto Fiorentino. Sequestrata anche un'auto sulla quale erano stati montati lampeggianti e sirene simili a quelli in dotazione alle forze dell'ordine.



