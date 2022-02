02.02.2022 h 10:25 commenti

Smantellata banda di trafficanti che facevano arrivare cocaina dal Belgio e dall'Olanda

Nove arresti, anche a Prato, della guardia di finanza che ha sottoposto a sequestro preventivo due aziende del fiorentino e del pratese

Aveva radici anche a Prato un presunto sodalizio criminoso dedito alla importazione di cocaina dall'Olanda e dal Belgio ed alla successiva commercializzazione in territorio italiano. L'organizzazione, che comprendeva cittadini albanesi e marocchini, è stata scoperta dalla guardia di finanza la cui indagine ha portato a nove misure di custodia cautelare emesse dal gip di Firenze e in corso di esecuzione dall'alba di oggi 2 febbraio nelle province di Firenze, Prato, Milano, Bergamo e Cremona e, sotto il coordinamento di Eurojust, a Rotterdam a seguito di un mandato di arresto europeo.

Gli indagati sono accusati di aver costituito la presunta organizzazione o di aver comunque agevolato le attività criminose. I proventi sarebbero poi stati reimpiegati in due aziende del fiorentino e del pratese, intestate a parenti degli indagati e ora sottoposte a sequestro preventivo così come 130.000 euro.

L'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare - 7 in carcere, 2 ai domiciliari - ha visto impegnati militari del comando provinciale della Gdf di Firenze e dello Scico delle Fiamme Gialle. Nell'ambito della medesima operazione, spiegano i finanzieri in una nota, un'altra persona era già stata arrestata in flagranza di reato per aver trasportato alcuni kg di cocaina in un doppiofondo dell'autovettura. I reati contestati sulla base degli elementi sinora raccolti sono associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, intestazione fittizia di beni e autoriciclaggio.

Le indagini, condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Firenze e dallo Scico di Roma, sono state supportate, si spiega, "da una sinergia investigativa internazionale, coordinata dalla Dda di Firenze attraverso la creazione di una squadra investigativa comune con le autorità del Belgio nonché mediante l'esecuzione di un ordine investigativo europeo da parte dell'Olanda, ove già nel 2020 era stato tratto in arresto in flagranza di reato uno dei presunti capi dell'organizzazione, trovato in possesso di circa 2 kg di cocaina".

Secondo quanto emerso, capo dell'organizzazione sarebbe stato un 52enne, originario del Marocco così come tutti gli altri destinatari delle misure, finito in manette oggi a Rotterdam su mandato di arresto europeo. Per l'accusa l'uomo sarebbe stato il fornitore delle partite di cocaina che arrivavano in Olanda e che poi lui avrebbe provveduto a stoccare nell'attesa che fossero inviate in Italia a bordo di auto dotate di doppifondi. La droga arrivava a grossisti dello spaccio in Lombardia a Bergamo e a Milano, e in Toscana a Firenze e Prato. Nel corso delle indagini è stata intercettata anche una conversazione nella quale uno dei presunti grossisti dell'organizzazione, residente a Prato, si sarebbe lamentato con un suo cliente della difficoltà di ricevere la droga dai suoi fornitori di Bergamo a causa del lockdown imposto dalla pandemia da Covid. I sequestri disposti dal gip sono scattati per una macelleria araba di Prato, in via Torino, e per un ristorante marocchino di Firenze, in via di Novoli, attività in cui secondo l'accusa sarebbero stati investiti parte dei proventi dello spaccio di droga. Entrambi gli esercizi sono stati affidati a un amministratore e continueranno a rimanere aperti. I titolari, parenti degli arrestati, non risultano tra gli indagati.