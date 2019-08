07.08.2019 h 12:04 commenti

Smaltire correttamente i rifiuti diventa un'odissea per storico negozio "rimbalzato" tra Alia e operatori privati

Nessuno vuole ritirare vecchi copertoni e camere d'aria del negozio "Lenzi Bike" di via Po, considerati rifiuti speciali da Alia e non graditi dai privati che servono solo ditte che lavorano con auto e camion



Si fa presto a dire "raccolta differenziata". C'è chi vuole rispettare le regole ma non è messo in condizione di farlo. Succede al noto negozio di bici Lenzi Bike in via Po a Prato che offre anche un servizio di officina. I titolari hanno contattato la nostra redazione per denunciare pubblicamente l'odissea in cui sono finiti per poter smaltire in modo corretto i copertoni e le camere d'aria vecchi e usati. in sostanza, il gestore pubblico non li ritira più perchè sono rifiuto speciale, il privato neanche perchè non un'officina meccanica o un gommista per auto e camion.

"Fino a tre mesi fa - raccontano - venivano messi in un sacco a parte il giorno di ritiro dell'indifferenziata e ritirati. Improvvisamente e senza dare spiegazioni, non sono stati più presi lasciandoli davanti alla porta del negozio. Abbiamo chiesto spiegazioni e Alia ci ha detto che non possono stare nei bidoni dell'indifferenziata perché sono rifiuti speciali e quindi non è corretto smaltirli lì, consigliandoci di contattare un servizio privato, senza fornire alcun contatto utile". Inizia quindi la ricerca della ditta privata a cui affidare lo smaltimento di questo tipo di rifiuto che tra l'altro consiste in un sacco di pochi chili di peso non così frequente. "Abbiamo contattato servizi privati di Prato, Firenze, Pistoia e Pisa. Praticamente tutti quelli che siamo riusciti a trovare su internet. La risposta è stata sempre "picche". Ci dicono che ritirano i copertoni solo per le ditte che lavorano con le auto".

Una beffa per chi vuole rispettare le regole e l'ambiente. "Siamo un negozio aperto dal 1931 e fino al 2019, vero con modalità diverse negli anni, ma non abbiamo mai avuto questo genere di problemi. Adesso, come facciamo? Come li smaltiamo? Non vogliamo agire scorrettamente, potremmo farli a pezzettini e metterli nell'indifferenziata, ma non riteniamo sia giusto eticamente ed ecologicamente. Quando abbiamo fatto presente la situazione all'operatore ecologico che passa per gli altri rifiuti ci ha sinceramente risposto "non posso ritirarli, non posso perdere il mio posto di lavoro per questo". Gli addetti ai rifiuti speciali non passano perché non siamo di una categoria a loro gradita e Alia al telefono non ci ascolta".

Anche per chi ha un senso civico fortissimo e le migliori intenzioni, il desiderio di "arrangiarsi" diventa reale. "A chi dobbiamo rivolgersi? Agli amici con il furgone bianco? - si domandano con amarezza i commercianti riferendosi ai numerosi casi di smaltimento illecito "fai da te"di scarti tessili - Di certo non possiamo tenerli a vita in negozio".