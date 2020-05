18.05.2020 h 15:18 commenti

Smaltimento illegale di rifiuti: doppio intervento delle Volanti

A distanza di poche ore fermati prima il conducente di un furgone carico di materiale elettrico, poi un anziano che stava gettando in strada otto sacchi pieni di scarti edili

Doppio intervento della polizia, sabato scorso 16 maggio, nei confronti di due persone che stava smaltendo in maniera irregolare i rifiuti. Il primo è scattato verso le 17, quando una pattuglia delle Volanti ha fermato in via Marini un furgone Iveco, condotto da un 42enne originario della Costa d'Avorio e residente a Prato. Sul mezzo erano stati caricati numerosi cavi elettrici di risulta, destinati ad essere smaltiti in maniera irregolare. L'uomo è stato quindi sanzionato e il mezzo sequestrato.

Verso le 23, invece, un altro equipaggio delle Volanti ha sorpreso in via del Purgatorio un 80enne italiano intento a scaricare a terra, dalla propria auto, alcuni sacchi contenenti scarti di laterizi, calcestruzzo e cemento, provenienti da lavorazioni domestiche che l'anziano aveva fatto nelle propria abitazione. Anche lui è stato sanzionato e obbligato a ricaricare in auto gli 8 sacchi con inerti.