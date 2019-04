Una maxioperazione contro gli illeciti smaltimenti dei rifiuti prodotti nel distretto tessile pratese è in corso da stamani, 12 aprile, in varie parti d'Italia. I carabinieri del Noe di Firenze, con i colleghi di Brescia e Caserta, e la polizia municipale di Prato stanno eseguendo numerose perquisizioni disposte dalla procura di Prato. L'indagine negli scorsi mesi ha già portato al controllo ed al sequestro di un impianto di gestione rifiuti in via Case Nuove a Galciana. Impianto ufficialmente gestito da una ragazza di 19 anni.