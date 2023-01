04.01.2023 h 15:12 commenti

Smaltimento degli alberi di Natale, ecco come fare

Dal 7 gennaio e fino al 22 potranno essere portati agli Ecocentri, oppure se abeti vegetali gettati direttamente nell'organico

Gli alberi di Natale vegetali potranno essere consegnati agli Ecocentri di Alia Servizi a partire dal 7 gennaio fino al 22, così da essere avviati agli impianti di compostaggio ed essere trasformati in concime. In alternativa gli abeti possono essere inseriti nei cassonetti per rifiuti organici o nelle isole interrate. Se si scelgono i cassonetti stradali o gli interrati, è importante non lasciare gli abeti appoggiati all’esterno dei contenitori o sulle piattaforme. Nei comuni dove è attivo il servizio “porta a porta”, l’abete – ben spezzato e inserito nel sacco o nel bidoncino – può essere consegnato il giorno di ritiro dell’organico .

Gli alberi sintetici, se in cattivo stato e quindi non riutilizzabili il prossimo anno, possono essere portati agli Ecocentri oppure ritirati a domicilio attraverso il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, insieme ad altri rifiuti da gettare.