Poggio a Caiano, slittamento dei pagamenti dei tributi comunali

Vengono rimandate le scadenze di canoni di locazione e concessione e quelle della Tosap, mentre è stata ridotta la retta del nido d’infanzia e sarà rimborsato il servizio di trasporto scolastico

Per far fronte alle difficoltà conseguenti all’attuale situazione emergenziale sanitaria, il Comune di Poggio a Caiano ha deliberato misure temporanee che offrono agevolazioni e contributi. Vengono rimandate le scadenze di canoni di locazione e concessione e quelle della Tosap, mentre è stata ridotta la retta del nido d’infanzia e sarà rimborsato il servizio di trasporto scolastico.

Ecco le misure adottate

I canoni di locazione e concessione relativi a beni immobili (edifici e aree) comunali relativi all’anno 2020, con scadenze previste nel primo semestre dell’anno, il differimento senza more e interessi al 30 giugno 2020. Eventuali ritardi rispetto alle scadenze contrattuali previste non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze, se il corrispettivo dovuto sarà versato entro il 30 giugno 2020; - per i canoni di concessione di servizi comunali relativi all’anno 2020, con scadenze previste nel primo semestre dell’anno, il differimento senza more e interessi al 30 giugno 2020. Eventuali ritardi rispetto alle scadenze contrattuali previste non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze, se il corrispettivo dovuto sarà versato entro il 30 giugno 2020;

Servizio di nido d’infanzia comunali, la riduzione della retta di marzo 2020 relativamente al periodo di mancata frequenza dovuta alla chiusura stabilita dal Dpcm 4 marzo 2020, con la modalità di accredito sulle rette successive o tramite rimborso diretto in caso di cessata frequenza, nonché la sospensione del pagamento delle rette a partire dal mese di aprile fino alla ripresa dell’attività o alla eventuale conclusione anticipata dell’anno educativo disposta d’autorità;

servizio di trasporto scolastico per la scuola dell’infanzia e primaria e per il servizio di pre-post scuola, il rimborso agli utenti relativamente al periodo di mancato utilizzo del servizio, con la modalità di accredito sull’anno scolastico successivo o tramite rimborso diretto in caso di cessata frequenza scolastica

Tassa di Occupazione del Suolo e delle Aree Pubbliche (TOSAP) temporanea relativa ai mercati “settimanali”, per i quali è prevista dalla normativa la scadenza di pagamento della Tosap al 31/01/2020- 30/4/2020- 31/07/2020 e 31/10/2020 e per la Tosap permanente nonché per gli altri esercizi commerciali chiusi sottoposti al regime di Tosap permanente la cui scadenza di pagamento era prevista in rata unica entro il 31/01/2020 con la possibilità di rateazione delle scadenze in 31/01/2020- 30/04/2020 - 31/07/2020 e 31/10/2020, si dispone la ridefinizione della scadenza delle rate previste per i mesi di aprile, luglio e ottobre, rispettivamente al 31/09, 31/10, 30/11

Tassa sui Rifiuti (TARI), grazie al Decreto Cura Italia, per le utenze domestiche la scadenza del 30 aprile è stata posticipata al 31 maggio. Il Comune, per le utenze non domestiche dà la possibilità di rateizzare la prima rata con scadenze: 30 maggio, 30 luglio, 30 settembre.

“In queste settimane – spiega il sindaco Francesco Puggelli – sono tante le difficoltà cui far fronte, prima fra tutte quella economica. Tante famiglie, non potendo lavorare, hanno visto diminuire drasticamente il proprio reddito: per uscire il prima possibile da questa situazione è fondamentale stare a casa, ma questo implica anche trovare la soluzione perché ciascuno possa sopperire alle spese regolari. Come amministrazione comunale abbiamo pertanto deciso di intervenire, per quanto in nostro potere, offrendo dei contributi e delle agevolazioni che possano essere un sostegno almeno per una parte della cittadinanza poggese. Allo stesso tempo stiamo valutando ulteriori misure, anche di concerto con gli altri comuni della provincia”.



