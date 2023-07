30.06.2023 h 14:25 commenti

Slitta a lunedì l'installazione dell'antenna 5G a Bacchereto. Prestanti al proprietario del terreno: "Falsità"

Rinvio deciso a causa del maltempo e di qualche problema logistico. Presenti tanti cittadini, i carabinieri, la Municipale e il sindaco

(e.b.)

E' slittata a lunedì prossimo, 3 luglio, l'installazione dell'antenna 5G della telefonia mobile su un terreno privato nei pressi del centro di Bacchereto nel comune di Carmignano. Due i problemi che si sono registrati stamani, giorno fissato per l'intervento: il maltempo e le difficoltà registrate dai mezzi della ditta incaricata nell'accedere alla oliveta dove è stato creato il basamento per il pilone di cemento. Oltre ai cittadini che contestano l'intervento perché lo ritengono impattante dal punto di vista paesaggistico e rischioso da quello sanitario, erano presenti il sindaco i carabinieri e la polizia municipale. Una presenza, la loro, preventiva, nel caso le tensioni di questi giorni fossero deflagrate. Cosa che non è avvenuta. Resta alto, invece, il livello dello scontro tra il proprietario del terreno e il sindaco Prestanti che oggi ribatte punto per punto alla versione dei fatti di Andrea Girotti, pubblicata ieri da Notizie di Prato, che lo chiama in causa. “Appena la richiesta per i permessi è arrivata in Comune, abbiamo convocato il proprietario per avere spiegazioni – racconta Prestanti -. Era il 2 febbraio quando lo abbiamo incontrato in palazzo comunale e senza se e senza ma ci ha confermato di aver già firmato un contratto per installarla. La nostra reazione è stata fin da subito contraria a quell’ubicazione a nostro avviso discutibile dal punto di vista paesaggistico, ma il signore in questione non ha mai mostrato il minimo segno di apertura. Non ha mai nemmeno preso in considerazione l’idea di mettere in discussione il progetto, tanto meno di bloccarlo. Ed è stata nostra l’idea di contattare la ditta esecutrice per capire se una diversa soluzione fosse comunque percorribile. Il 24 febbraio, infatti, ero sul posto assieme ai tecnici dell’azienda per un sopralluogo. Purtroppo, nemmeno in quell’occasione ci sono stati spiragli di trattativa, nessuna alternativa, anzi solo una conferma categorica della scelta fatta. Per loro quel terreno, in quella posizione, ha da sempre racchiuso tutte le caratteristiche richieste per realizzare quelle nuove infrastrutture di rete idonee a favorire servizi radiomobili nelle aree a connettività depressa, rientranti nel Piano Italia 5G”.Prestanti è un fiume in piena per smontare la ricostruzione del proprietario del terreno definita “fantasiosa”.”Non è la prima volta che ci muoviamo per gestire altre installazioni impattanti in altre zone del nostro territorio – prosegue il sindaco -, ma le altre volte siamo riusciti a trovare soluzioni idonee grazie alla collaborazione dei proprietari e dei gestori. Cosa non avvenuta a Bacchereto, dove gli accordi da lui siglati ci hanno impedito da subito ogni azione di buon senso. Il proprietario ha dimostrato con i fatti che il suo senso del bene collettivo è alquanto discutibile. È evidente che esistono imprenditori a cui sta al cuore il territorio e altri per i quali il bene comune non è la priorità. Del resto questo signore non si è nemmeno degnato di venire all’assemblea pubblica di lunedì 26 giugno, alla quale era stato invitato personalmente dal vicesindaco. Quale miglior occasione per raccontare la propria versione dei fatti? E invece ha preferito disertare, con scuse banali, e nascondersi dietro una lettera senza contraddittorio.Certo, essendo stata una riunione indetta in breve tempo a causa dell’improvvisa comunicazione di inizio lavori, tutti i cittadini sono stati invitati per le vie brevi. Eppure, i cittadini sono venuti in massa e lui no, dimostrando di essere lui a non volere discutere e informare Bacchereto. Noi ci abbiamo, invece, messo la faccia e io mi sono scusato pubblicamente per non averli informati sull’antenna tempestivamente, riconoscendo il mio errore – conclude -. Mi preme però ribadire, ancora, che purtroppo il raggio di azione di un sindaco in materia di telecomunicazioni quando il terreno è privato è pressoché nullo”.