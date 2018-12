17.12.2018 h 10:31 commenti

Dopo la neve, c'è l'allerta ghiaccio. Situazione sotto controllo in Val di Bisenzio. Domani riaprono le scuole a Carmignano

Spalaneve in azione ovunque ieri dal tardo pomeriggio. Appello dei sindaci ai cittadini: “Rispettate le norme invernali. Gomme o catene montate in caso di neve e ghiaccio, auto solo se indispensabile”

A causa di accumuli di neve la polizia municipale ieri ha chiuso via Madonna del Papa, tra Bacchereto e la Strada Provinciale 10, strada che questa mattina è stata riaperta al transito. Per quanto riguarda la viabilità, sempre ieri si sono registrate criticità a causa di auto che erano in difficoltà lungo la strada provinciale che da Fornia porta al Pinone e lungo via Arrendevole (tra Artimino e La Serra), ma grazie all’intervento dei vigili del fuoco e dei volontari della Vab Colline Medicee e dell’Anc, i conducenti sono stati messi nelle condizioni di riprendere la marcia.

Durante la serata sono stati fatti dei giri su tutto il territorio con cinque mezzi spalaneve (due del Comune, due della Provincia e uno di una ditta esterna sempre per conto del Comune), pronti ad intervenire anche i mezzi spargisale. La situazione è poi tornata gradualmente alla normalità e questa mattina non si registrano criticità.

Prosegue fino alle 13 di oggi, lunedì 17 dicembre, l’allerta meteo gialla per vento e neve diramata dalla Regione Toscana. Le temperature in sensibile calo a partire dalla serata causeranno diffuse gelate in pianura. Per questo la Sala operativa unificata permanente della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio ghiaccio valido dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 10 di domani, martedì 18 dicembre, in tutta la Toscana, ad eccezione delle zone costiere e delle isole dell'Arcipelago. La formazione di ghiaccio è prevista in particolare nelle zone interessate dalle precipitazioni delle ultime ore.Ieri nel tardo pomeriggio il peggioramento della situazione nel Comune di Carmignano, con la neve che ha iniziato ad attaccarsi. Il sistema di protezione civile si è immediatamente attivato e si è riunito in palazzo Comunale, la situazione è stata monitorata costantemente. Per precauzione ieri sera il sindaco Edoardo Prestanti ha firmato l’ordinanza di chiusura per la giornata di oggi, lunedì 17 dicembre, delle scuole pubbliche e private del territorio. Domani, martedì 18 dicembre, tutte le scuole saranno regolarmente aperte.Situazione sotto controllo in tutta la Val di Bisenzio riguardo alla breve nevicata che ha imbiancato tutti e tre i Comuni dal tardo pomeriggio di ieri. Spalaneve in azione in tarda serata e stamani dalle 5 anche a Montepiano, Vernio, Gavigno, Fossato, e Migliana. Dieci centimetri al massimo la neve caduta a Montepiano, mentre sul versante di Cantagallo si sono raggiunti anche i 20 centimetri. Stamani comunque le strade sono tutte pulite e percorribili senza problemi. Le scuole sono aperte.I sindaci di Vernio, Giovanni Morganti, di Cantagallo Gugliemo Bongiorno, e di Vaiano primo Bosi, invitano però i cittadini a rispettare le norme della circolazione durante i mesi invernali, a non mettersi in strada in caso di neve e ghiaccio se non è indispensabile e a farlo comunque con catene o gomme da neve montate. “I Comuni curano la percorribilità delle strade mettendo in azione spalaneve e spargisale, ma la collaborazione attiva della popolazione è indispensabile per evitare il più possibile ogni tipo di rischio”.In tutti i Comuni stasera ci sarà un intervento di salatura per contrastare la formazione di ghiaccio, ma il maltempo sembra in rapido allontanamento e anche le temperature secondo le previsioni nei prossimi giorni dovrebbe essere in rialzo.Vediamo la situazione in ogni Comune.– Nevicata notturna nella zona di Montepiano e nelle frazioni limitrofe, La Storaia, La Badia e Risubbiani, circa una decina di centimetri. A Vernio precipitazione meno intensa. In azione tre spalaneve, del Comune, della VAB e di una ditta incaricata. Dalle 5 di stamani è stato effettuato anche un primo giro con gli spargisale a Montepiano.– 20 centimetri circa il manto nevoso a Fossato, Gavigno e Migliana, ma strade tutte percorribili grazie al lavoro dei 3-4 spalaneve disponibili. Stasera spargisale in azione contro il rischio ghiaccio.– Neve anche a Vaiano, ma la precipitazione è cessata intorno alle 11 di ieri sera e gli spalaneve hanno completato il loro lavoro, iniziato nel tardo pomeriggio, già verso la mezzanotte. Alle 20 è stato acceso il semaforo che impedisce l’accesso al tratto particolarmente ripido di via Cintelli, resa scivolosa dal nevischio, e devia il traffico verso via Bertini, che diventa a doppio senso.