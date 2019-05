"Votate per me che insieme a Biffoni saremo in grado di interrompere le ispezioni a sorpresa nelle nostre aziende", firmato Teresa Lin, candidata di origine cinese nella lista civica a sostegno di Matteo Biffoni. Un messaggio, contenuto in un sito internet apparentemente riconducibile alla candidata. Peccato che il sito sia un "fake", creato ad arte da qualcuno con l'intento di screditare sia Teresa Lin sia la coalizione di Biffoni.

Preoccupato il commento del candidato sindaco Matteo Biffoni: "E' un fatto molto grave - dice - è stato creato un sito falso per far passare un messaggio falso. Per di più attribuito ad una ragazza di appena 24 anni. Chi ha sbagliato pagherà e mi auguro che venga fatta piena luce. Di sicuro questa città non merita cose del genere. Il confronto, anche acceso, sui temi principali è sempre bene accetto, ma non si può scendere a punti così bassi. Riconosco l'onestà intellettuale di chi, come Marilena Garnier e Aldo Milone, dopo essere partiti lancia in resta, hanno rettificato le loro dichiarazioni. Resta il fatto che è un fatto gravissimo".

Mette invece le mani avanti il candidato del centrodestra Daniele Spada, che si dice disponibile a collaborare a scoprire l'autore del sito fake: "Respingiamo ogni insinuazione e diffidiamo chiunque dall’affermare che dietro la vicenda del sito teresalin.it ci sarebbero soggetti a noi riconducibili - dice -. Ieri sera, non appena ci è arrivata la segnalazione, ci siamo attivati per accertarne l’attendibilità. Sono state effettuate dai nostri tecnici delle verifiche i cui esiti mettiamo a disposizione della diretta interessata".

Il caso è esploso stamani 22 maggio, quando sui telefonini e sulle bacheche dei social è rimbalzato come una trottola il link del sito con la frase incriminata. Adesso sarà la polizia postale, alla quale è stata presentata denuncia, a indagare e a risalire all'autore del falso sito che risulta intestato ad una persona inesistente con indirizzo via Galcianese 24 , vale a dire quello di una famiglia del tutto all'oscuro della vicenda. Dai primi accertamenti sembra che il sito, interamente scritto in caratteri cinesi, sia riconducibile ad una società estone. Sarebbe stato però registrato in Italia tramite Register con una serie di triangolazioni che, dopo aver portato fino a Tallin, avrebbero di nuovo un collegamento con Prato, attraverso una persona che risulta essere titolare di una'attività con sede in città. Attività il cui sito risulta, da oggi, "in manutenzione" e che avrebbe in qualche modo rapporti con la Cina."Nella tarda serata di ieri - sottolinea- sono venuta a conoscenza della presenza in rete di questo dominio che porta il mio nome, dove sono presenti testi scritti in lingua cinese dai cui contenuti mi dissocio profondamente e che sono frutto di persone che evidentemente intendono ledere la mia immagine, quella del sindaco Matteo Biffoni e di quanti legittimamente lo sostengono. Per questo, stamani, mi sono recata nella sede Questura di Prato per denunciare l'accaduto e permettere alle forze di polizia di operare conseguentemente. Resto tuttavia amareggiata dai commenti di quanti non hanno tardato a strumentalizzare immediatamente l'accaduto, senza minimamente verificare se i contenuti pubblicati rispondessero o meno a verità".Subito dopo la denuncia in questura, il sito è stato oscurato.