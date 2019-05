23.05.2019 h 14:01 commenti

Sito 'fake', la procura apre un'inchiesta per diffamazione a mezzo stampa

Indagini affidate alla polizia postale. Al momento non ci sono indagati. La pagina è stata oscurata ieri dopo la denuncia presentata dalla candidata della lista Biffoni Teresa Lin che ha disconosciuto ogni singola riga del falso appello al voto. Politica pratese in subbuglio

Non si parla più di programmi e di idee. Gli ultimi giorni prima delle elezioni amministrative hanno come unico tema il sito internet falso che ieri, mercoledì 22 maggio, si è abbattuto come e più di un terremoto su una campagna elettorale che sembrava destinata a passare alla storia come una delle meno trascinanti. Ci penserà l'inchiesta aperta dalla procura di Prato a chiarire chi e perché ha aperto il sito mettendo in bocca a Teresa Lin, candidata di origine cinese della lista civica del sindaco uscente Matteo Biffoni, promesse ai suoi connazionali sulla “interruzione delle ispezioni a sorpresa nelle nostre aziende”. Il procuratore Giuseppe Nicolosi ipotizza il reato di diffamazione a mezzo stampa ed è in attesa dei primi risultati delle indagini affidate alla polizia postale. Fuori dalla procura circolano teorie e supposizioni sull'utilità, a quattro giorni dalle elezioni, di pubblicare il fasullo appello al voto per screditare la candidata cinese, mentre non è escluso che dentro la procura cominci presto a circolare qualcosa di più. Al momento il fascicolo è contro ignoti: non ci sono, cioè, iscrizioni sul registro delle notizie di reato.La pagina sarebbe stata pubblicata dopo la registrazione frutto di una triangolazione – Italia, Estonia e di nuovo Italia – che dimostrerebbe l'attitudine di chi l'ha ideata. L'ultimo collegamento porta ad un giovane imprenditore pratese che risulta titolare, assieme ad un socio cinese, di un'attività con sede nella zona ovest di Prato che si occupa di servizi web. Il sito internet della società da ieri risulta “in manutenzione”.Il sito internet intestato a Teresa Lin, www.teresalin.it, è stato oscurato già ieri, subito dopo la denuncia presentata alla polizia dalla candidata che ha disconosciuto ogni riga pubblicata: “Proteggiamo l'economia insieme a Biffoni – si leggeva – saremo in grado di fermare le multe irragionevoli, fermare tasse elevate e licenze che ostacolano la nostra attività, proteggiamo il modo in cui facciamo affari”. Una macchinazione, quella del falso sito, dietro cui ci sarebbe del lavoro visto che sono stati inseriti altri contenuti 'rubati', secondo quanto denunciato dalla candidata, dalla sua pagina Facebook.La politica pratese è in attesa di sviluppi, mancano tre giorni al voto e il vortice di sospetti e di veleni non aiuta. Una svolta potrebbe arrivare già nelle prossime ore.