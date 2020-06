09.06.2020 h 13:11 commenti

Sit in piazza per nidi privati e scuole materne parificate: "Siamo in ginocchio, il Comune mantenga quanto promesso"

I contributi previsti dal bando pubblicato dal Comune non sono ancora arrivati, il sistema vicino al collasso. A settembre a rischio il servizio per le famiglie. La replica del Comune: "L'erogazione dell' anticipo di 120 euro a bambino è stato liquidato fra fine maggio e inizio giugno per un totale di 126.480 euro"

I contributi erogati tramite il bando dall’amministrazione comunale non sono ancora arrivati e il governo non ha ancora presentato un piano per la riapertura a settembre delle attività per bambini da zero a sei anni, così duecento fra titolari di nidi d’infanzia convenzionati e materne parificate insieme a insegnanti e famiglie hanno organizzato oggi 9 giugno una manifestazione di protesta in piazza del Duomo.

“A Prato l’amministrazione comunale, a differenza di altri Comuni – spiega Enzo Lucchesi di Confartigianato Imprese – ha scelto di procedere attraverso un bando che comunque è un meccanismo complicato, infatti non sono ancora arrivati gli acconti e per i saldi bisogna aspettare a novembre. Nel frattempo si rischia che il sistema non regga più; le spese fisse sono rimaste inoltre sono state restituite le quote relative al mese di marzo quando le strutture sono state chiuse”.

Richieste all’amministrazione comunale, ma anche al governo che si è completamente dimenticato della fascia degli alunni 0/6 e dei suoi lavoratori: “Le casse integrazioni non sono ancora arrivate – spiega Eleonora Gori - membro del tavolo tecnico nidi privati convenzionati e soprattutto non sapremo come e se potremo riaprire a settembre. Non esistono indicazioni, inoltre siamo anche esclusi dalla possibilità di organizzare i campi estivi”. Alla protesta di imprenditori e insegnanti si sono anche unite le famiglie, per l’occasione un babbo, Pietro Picardi, ha composto una canzoncina la cui prima rima recita “A sono gli assembramenti, B sono i bambini, C come comune che ci deve i soldini.”

In piazza anche una rappresentanza dalle Fism (Federazione italiana scuole materne) che riunisce sul territorio pratese ventuno scuole. “Non chiediamo il dito per avere il braccio – spiega la presidente provinciale Gabriella Melichetti – ma piuttosto quanto ci è dovuto e ci è stato promesso, attraverso il bando che prevede una quota di 60 euro a bambino e il saldo a novembre delle spese sostenute, l’amministrazione comunale sicuramente risparmia rispetto ai 250mila euro previsti come contributi alle famiglie”.

Intanto il vescovo Giovanni Nerbini ha inviato una lettera alla stessa Melighetti : “Mi rendo perfettamente conto della condizione nella quale si sono venute a trovare le scuole di ogni ordine e grado a seguito del protrarsi della situazione a causa della pandemia e sono sinceramente preoccupato che si rompa un equilibrio di per sé fragile e delicato. Già dopo il primo intervento del Governo a sostegno delle categorie particolarmente colpite dalla crisi, la Cei aveva sollecitato un sostegno economico che non è mai giunto»».

A Prato operano nidi convenzionati con circa 1.000 bambini e scuole dell’Infanzia paritarie che ospitano circa 1.400 alunni.

L’amministrazione comunale, in una nota evidenzia che “In tutto vengono investiti circa un milione e 250mila euro. Era previsto dall’avviso l’erogazione di un anticipo di 120 euro a bambino che è stato liquidato in data 27 maggio e 29 maggio e 1 giugno e pagato il giorno 4 giugno per una somma complessiva già erogata di euro 126.480”.

Mentre l’assessore alla pubblica istruzione Ilaria Santi spiega: “Se da un lato possiamo capire la preoccupazione delle scuole paritarie e condividiamo la necessità che il Governo dia linee guida chiare per la fascia 0-3, dall'altra è incomprensibile che gli asili nidi convenzionati e privati non riconoscano come il Comune di Prato sia stato uno dei pochi in Italia a sostenerli economicamente in questo periodo di emergenza sanitaria. Abbiamo investito oltre un milione di euro per sostenere le spese di gestione di questi nidi comunque presenti anche con l'attività chiusa, alla condizione che per i mesi di sospensione dell'attività non venissero fatte pagare le rette mensili alle famiglie".



