Sinistra civica ecologista al fianco di Giani, Del Vecchio: "Il pericolo di una destra distruttiva al governo è reale. Impediamolo"

In corsa per impedire al centrodestra di conquistare la Toscana e per spostare più a sinistra la barra della coalizione che sostiene Eugenio Giani presidente. Sono le prinicipali motivazioni che hanno portato Sinistra civica ecologista, a scendere in campo.Stamani, 1 settembre, piazza delle Carceri ha ospitato la presentazione della lista pratese che avrà come capolista Gianni Del Vecchio, molto conosciuto in città per la sua lunga esperienza politica che lo ha visto anche segretario dei Democratici di sinistra. "Il tempo del dibattimento è finito. Ora si va a sentenza: o Giani o Ceccardi. - Ciascun elettore faccia i conti con la sua coscienza e con la ragionevolezza. Stavolta la partita è aperta e la Toscana rischia di finire in mano a una destra becera e distruttiva. Il pericolo è reale e bisogna mettere in campo tutte le forze per scongiurare questo rischio. Una volta centrato questo obiettivo battaglieremo con i nostri consiglieri perchè si possa condizionare Giani e fare in modo che sviluppi politiche di sinistra, attente ai valori, alle persone, ai diritti e alle pene".