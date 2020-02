20.02.2020 h 21:18 commenti

Sindaco assente al Consiglio partecipa all’inaugurazione della Coop, è polemica

La questione Buzzilab è stata rinviata proprio perché il primo cittadino non poteva essere presente. Soldi (Lega): “Come consigliere e come cittadino provo vergogna per quest’uomo”

Il centrodestra è su tutte le furie per l’assenza del sindaco Biffoni al consiglio comunale di oggi pomeriggio, 20 febbraio, determinata dalla sua partecipazione all’inaugurazione del supermercato Coop in via Targetti. Una scelta vissuta come uno schiaffo istituzionale reso ancora più doloroso dal fatto che la questione Buzzilab, con la richiesta al primo cittadino di firmare l’esposto alla Corte dei Conti promosso da Astri, non è stata inserita all’ordine del giorno proprio perché il sindaco non poteva essere presente. Un fatto questo, che nelle scorse ore ha suscitato molte polemiche ma nessuno ha chiesto conto al primo cittadino della sua agenda. Vedere poi dai social, a consiglio quasi ultimato, dove si trovasse il sindaco, ha accesso la miccia di un fuoco di fila dei consiglieri del centrodestra. Il più agguerrito è Leonardo Soldi della Lega, firmatario dell’ordine del giorno su Buzzilab con il collega Stanasel: “Il sindaco - scrive Soldi in un post - ha disertato il Consiglio per evitare di discutere dell’esposto alla Corte dei Conti sulla chiusura del Buzzilab. Era l’ultimo consiglio utile prima della chiusura della raccolta firme da parte di Astri. Il nostro documento l’avrebbe costretto a prendere una posizione netta sull’esposto a favore o meno della chiusura del Buzzilab. Ha ritenuto opportuno passare la giornata presso la nuova Coop di via Targetti, inaugurandola. Perdonatemi se, prima ancora che come consigliere comunale, come cittadino pratese provo francamente stupore e vergogna per quest’uomo”. Claudio Belgiorno di Fratelli d’Italia e Daniele Spada della lista omonima pongono l’accento sul fatto che il primo cittadino abbia evitato anche la discussione sul Coronavirus che oggi ha impegnato il dibattito in consiglio per almeno un paio di ore. Ma la polemica è destinata a lievitare ulteriormente nelle prossime ore.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus