Sincronette 'pigliatutto': tre ori, due argenti e un bronzo al Campionato regionale esordienti A

Belle prestazioni delle ragazze allenate da Morgana Quercioli che hanno preso parte alla gara che si è tenuta a Fucecchio. Prossimo appuntamento il campionato italiano dal 25 al 28 luglio a Busto Arsizio

Un successo dietro l'altro per le Sincronette della Futura club Prato che domenica 14 luglio hanno preso parte alla terza prova del Campionato regionale estivo di nuoto sincronizzato per la categoria esordienti A ospitato alla piscina di Fucecchio.

La Futura si è aggiudicata tre ori, due argenti, un bronzo e la coppa per il secondo posto della classifica società.

La categoria Esordienti A, si è proposta con una corposa serie di esercizi liberi: solo (programma libero) dell'atleta Ginevra Marchetti che con grazia ed eleganza è riuscita a conquistare il primo gradino del podio con il punteggio di 69,933 ed il titolo di campionessa regionale, seguita in seconda posizione dalla compagna Greta Franzè con il punteggio di 66,633; duo (programma libero) dalle atlete Greta Franzè e Ginevra Marchetti, che con grande determinazione sono riuscite a conquistare il primo gradino del podio ed il titolo di campionesse regionali con il punteggio di 69,699, seguite in terza posizione dalle compagne Margherita Tempestini e Carolina Bartolozzi, con il punteggio di 65,067; formazione di squadra con le atlete Greta Franzè, Ginevra Marchetti, Carolina Bartolozzi e Margherita Tempestini che hanno conquistato il secondo gradino del podio con il punteggio di 61,800; esercizio di libero combinato con le atlete Greta Franzè, Ginevra Marchetti, Carolina Bartolozzi, Margherita Tempestini, Aurora Rroku e Miriam Anna Gioia che si sono aggiudicate il primo gradino del podio ed il titolo di campionesse regionali con il punteggio di 65,533.

Tutte le atlete hanno partecipato al recupero obbligatorio: prima classificata Ginevra Marchetti punti 65,756, seconda classificata Carolina Bartolozzi punti 62,554, terza classificata Greta Franzè punti 61,099, ottava posizione Margherita Tempestini punti 60,390, a seguire Myriam Anna Gioia punti 54,414 e Aurora Rroku punti 52,549,

Le ragazze sono allenate da Morgana Quercioli; direttore tecnico Simona Ricotta. Grande la soddisfazione per le ottime prestazioni. Prossimo appuntamento il Campionato italiano esordienti A estivo che si svolgerà dal 25 al 28 luglio a Busto Arstizio.



