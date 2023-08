07.08.2023 h 11:32 commenti

Sincronizzato, subito sul podio i pratesi Marchetti e Minak agli Europei juniores

I due atleti della Futura Nuoto hanno conquistato a Funchal la medaglia di bronzo nella prova del duo libero mixed

Ginevra Marchetti e Gabriele Minak conquistano il bronzo nel duo libero mixed agli Europei Juniores di nuoto artistico in svolgimento a Funchal, nell'isola di Madeira, in Portogallo. Per i due atleti tesserati con la Futura Nuoto Prato arriva dunque un'altra importante prestazione sportiva a impreziosire il loro già ricco palmares.

La coppia pratese si è resa subito protagonista regalando all'Italia una medaglia grazie ad una prova che i giudici hanno valutato con il punteggio di 112.8208. Marchetti e Minak sono saliti così sul podio della gara che ha visto vincere gli spagnoli Maria Bofill Strub e Dennis Gonzales Boneu davanti alla coppia britannica Beatrice Crass/Ranujo Tomblin.

Un bel successo per la coppia Marchetti - Miniak che chiude una stagione molto impegnativa con enormi soddisfazioni e importanti risultati sia a livello nazionale, dove si sono affermati campioni assoluti, sia a livello internazionale dove hanno confermato la quarta posizione alle coppe del mondo e ora il doppio bronzo al campionato europeo juniores.