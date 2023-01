16.01.2023 h 13:46 commenti

Simone Gelsumini è il nuovo presidente del Consorzio Astir

E' stato eletto dopo il triennio di presidenza di Claudio Martini, nel Cda due nuove nomine: Giosuè Prestanti e Matteo Balatresi. Il Consorzio è formato da tredici cooperative e quasi mille operatori

Simone Gelsumini è il nuovo presidente del Consorzio Astir, succede a Claudio Martini che per un triennio ha guidato il Consorzio. Il neo presidente, con lunga esperienza nella cooperazione sociale, sarà affiancato da una squadra che vede la riconferma di Domenico Barone, Anna Maria Cristina Gori, Paolo Maroso e Alessio Nincheri e di due nuovi ingressi Matteo Balatresi e Giosué Prestanti.

I soci del Consorzio hanno espresso nelle nomine una forte rappresentanza e identità dei territori e delle comunità di riferimento, che sono le vere risorse di Astir.

“Raccolgo un’eredità importante - ha commentato il neopresidente - grazie al lavoro fatto dal consiglio di amministrazione precedente ed il mio obiettivo è procedere con la strada tracciata che vede Astir come punto di riferimento toscano nell’ambito della cooperazione sociale".

Sono tredici le 13 cooperative che fanno parte del Consorzio e quasi mille gli operatori, per l’80 per cento soci lavoratori, che rispondendo alle necessità delle comunità locali e delle persone, con la forte attitudine a sviluppare progetti innovativi sul fronte delle diverse necessità ed emergenze sociali.