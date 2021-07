08.07.2021 h 15:09 commenti

Simone Faggi nominato consigliere delegato del sindaco

L'ex vicesindaco si occuperà di interventi in ambito di marginalità, di promozione delle tradizioni popolari e di coordinamento con alcuni enti partecipati. Svolgerà l'incarico a titolo completamente gratuito

Il sindaco Matteo Biffoni ha nominato Simone Faggi come consigliere delegato. In particolare Faggi supporterà il lavoro del sindaco e dell'Amministrazione come consigliere delegato alle politiche finalizzate a progetti di coordinamento di interventi straordinari in ambito marginalità, per persone a rischio esclusione sociale e senza fissa dimora; alle politiche relative ad attività di promozione delle tradizioni popolari; a una gestione il più possibile coordinata, a livello parimenti politico, dei seguenti enti partecipati dal Comune di Prato: Crida, Parsec, Cgfs, Interporto.

Il consigliere delegato svolgerà l'incarico a titolo completamente gratuito.



Edizioni locali collegate: Prato

