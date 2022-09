09.09.2022 h 13:29 commenti

Simone Faggi entra in giunta: Biffoni lo ha scelto come assessore al Sociale e nuovo vicesindaco

Già vicesindaco nel primo mandato di Biffoni, Faggi dovrà lasciare la carriera manageriale all'interno della nascente multiutility per "tornare alle origini"

(e.b.)

E' Simone Faggi il nuovo assessore al sociale del Comune di Prato, con delega anche alla Protezione civile. Per sostituire l'amatissimo Luigi Biancalani, morto lo scorso 23 agosto dopo una lunga malattia, il sindaco Matteo Biffoni ha scelto, quindi, un altro fedelissimo che sarà anche vicesindaco, incarico ricoperto già nel primo mandato.Nel secondo invece, ha prima avuto il ruolo di capo di gabinetto e poi, mantenendo però l'incarico di consigliere delegato alle marginalità sociali, è stato chiamato dallo stesso Biffoni a occuparsi della strategica nascita della Multiutility toscana gestendo la delicata operazione di liquidazione del socio privato all'interno della compagine di Publiacqua e i successivi passaggi per creare il nucleo iniziale della nuova holding dei servizi pubblici.I due incarichi sono incompatibili. Di conseguenza Faggi dovrà dimettersi da presidente di Acqua Toscana, cosa che farà entro poche settimane quando potrà assumere in maniera ufficiale i nuovi incarichi in giunta. Poco male. La nuova azienda decollerà tra qualche mese e dunque si tratta di nominare un sostituto, probabilmente un altro pratese, che formalizzi i passaggi finali già impostati. "Ringrazio il sindaco della fiducia che mi rinnova. - ha detto Faggi - E lo ringrazio anche perchè mi permetterà di concludere il lavoro che porterà all'approvazione di una delibera che è presupposto per la nascita del nuovo ente, strategico per il territorio. Ci sono altre figure di riferimento del territorio e comunque da vicesindaco vigilierò che il percorso vada a conclusione nel modo previsto".Dovrà dimettersi anche dal consiglio d'indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato dove siede da qualche mese su nomina del Comune.Per Faggi, quindi, questo "ritorno alle origini" si traduce in un abbandono della carriera manageriale e nel recupero della sua anima politica.Attraverso lui, Biffoni rafforza proprio questo aspetto della sua seconda giunta e mette in campo una persona che conosce bene la macchina comunale e che quindi può essere immediatamente operativa. "Qualcuno mi ha detto: sei passato da un quasi babbo a un quasi fratello - ha sottolineato il sindaco ai microfoni di Toscanatv - ed è vero. Ma ho pensato anche al momento difficile che sta vivendo la città e il Paese. Si preannuncia un autunno difficile. Ho bisogno di una persona che da subito sappia dove mettere le mani, conosca la macchina comunale e come dare risposte reali alle famiglie. In città ci sono tante figure che potevano ricoprire questo ruolo, così come all'interno della stessa giunta. Fossimo stati all'inizio del mandato, in un altro contesto storico, avrei potuto fare altre scelte. In questa fase, credo di aver individuato la soluzione migliore".Non solo. Scegliendo il suo storico braccio destro, Biffoni riesce a non aprire altri fronti politici, zittisce i dissidi interni al Pd che si sono acuiti con il pasticcio che il partito ha fatto sulla scelta dei candidati al Parlamento, e affidando a Faggi anche il ruolo di vicesindaco, non dà indicazioni chiare sulla sua successione alla guida del Comune nel 2024.Questa nomina, insomma, rafforza la giunta e argina sul nascere rivendicazioni e nuove fratture. In un momento di grande incertezza politica, interna ed esterna, Biffoni ha deciso di andare sul sicuro.Il segretario provinciale del partito, Marco Biagioni, è stato avvertito dal sindaco Biffoni della sua decisione prima di rendere pubblica la notizia. Biagioni che esprime la sua soddisfazione: “Fin da subito abbiamo condiviso con il sindaco Biffoni la scelta di avere in giunta una figura esperta come quella di Simone Faggi. In un momento così delicato in cui la crisi non risparmia la nostra città, è necessario che il lavoro dell’assessorato che accoglie le necessità dei più deboli sia portato avanti da figure esperte e autorevoli, e in questo siamo sicuri di poterci affidare a Simone Faggi. Gli auguriamo buon lavoro nella certezza che saranno molte le questioni sulle quali lavorare insieme per il bene della nostra comunità”.