12.09.2022 h 19:51 commenti

Silli tenta la conferma in Parlamento: "Noi siamo il centro del centrodestra"

Strada in salita per il deputato uscente che con un buon risultato della formazione di cui fa parte, Noi moderati, potrebbe entrare in gioco per un incarico di governo in caso di vittoria del centrodestra

All'interno del centrodestra “Noi moderati” che riunisce Italia al centro, Coraggio Italia e Noi con l'Italia, ha presentato questa mattina, 12 settembre, al mercato settimanale del lunedì le sue liste al proporzionale alla Camera e al Senato.

Nel primo caso capolista è il deputato uscente Giorgio Silli. Seguono i consiglieri comunali pratesi Eva Betti, Mirko Lafranceschina e Cinzia Petrone; nel secondo guida il gruppo Sandro Dini, Maria Cristina Bardoni, Enrico Mencattini e Clara Tama.

Silli tenta la conferma consapevole che la strada è tutta in salita e piena di ostacoli perchè prima di tutto necessario superare lo sbarramento del 3% su base nazionale, e poi l'attuale legge elettorale ha un meccanismo complesso su chi sarà a spuntarla. Nel caso non riesca a farcela, se Noi moderati riuscisse ad avere un risultato soddisfacente a livello nazionale, Silli potrebbe rientrare negli incarichi di governo: “Come dice il nostro presidente Giovanni Toti, noi rappresentiamo il centro del centrodestra. Siamo la sua quarta gamba e ne garantiamo l'equilibrio. – afferma Silli – Così come garantiremo, nell'azione di governo, la salvaguardia dei nostri valori. Siamo atlantisti ed europeisti e siamo stati gli unici a votare la fiducia al governo Draghi fino all'ultimo. Siamo il partito dei fatti e non dei discorsi. La ricostruzione del Ponte Morandi e in un anno e mezzo ne è un esempio lampante. Per quanto mi riguarda punto a portare il mio contributo per far vincere il centrodestra. Poi si vedrà. Una cosa per volta”.

E poi c'è un'altra strada che il deputato pratese potrebbe decidere di intraprendere, quella di candidato sindaco nel 2024: “Manca un anno e mezzo. Di sicuro – afferma Silli – porteremo il nostro contributo a chi vorrà essere alternativo al centrosinistra senza dimenticare che la politica, anche a livello locale, ha le sue regole. Se si vuole vincere la città non si deve sbagliare nulla”.

Alla domanda se sia pentito di essere uscito da Forza Italia risponde così: “Perché dovrei? Noi abbiamo votato l'appoggio a Draghi fino alla fine e Forza Italia, legittimamente, no. Sono uscito perché non la sentivo più casa mia dal punto di vista ideologico e questo ne è la cartina tornasole”.

(e.b.)