29.10.2019 h 11:32 commenti

Silli propone una legge per risarcire le aziende che subiscono danni da sanzioni internazionali

Il deputato pratese di "Cambiamo" ha presentato un emendamento ad hoc al decreto "Crisi aziendali" in discussione oggi a Montecitorio: "Le nostre imprese non possono pagare il conto della politica dei dispetti tra i governi"

“Le aziende italiane non possono pagare il conto della ‘politica dei dispetti’ tra i Paesi del mondo. La base della buona impresa è il mercato libero: quando non lo è più dobbiamo intervenire per renderlo tale. Per questo ho ideato e presentato un emendamento al Decreto legge 'Crisi aziendali' (in votazione oggi 29 ottobre) che propone di risarcire le aziende che subiscono, anche indirettamente, gli effetti delle sanzioni internazionali”.

Il deputato di ‘Cambiamo!’ Giorgio Silli, eletto nel collegio del distretto tessile pratese, prospetta un intervento legislativo per riparare alle numerose perdite causate dalle sanzioni. Dopo aver denunciato più volte in aula questa situazione è dunque passato alla proposta. Tramite lo stanziamento di un fondo speciale l’emendamento presentato dall’onorevole Silli prevede “un indennizzo del 50% del danno subito dalle imprese sul fatturato in relazione a sanzioni imposte dell’Onu”.