23.06.2021 h 18:59 commenti

Silli eletto segretario della Camera: è il primo pratese a ricoprire il ruolo

La votazione si è svolta oggi a scrutinio segreto per chiama nominale: "E’ un nuovo importante incarico istituzionale all’interno della Camera ma il mio impegno è e rimarrà sempre lo stesso: rappresentare al meglio la nostra città”

Con 183 voti su 398 votanti il pratese Giorgio Silli è stato eletto segretario di presidenza della Camera dei deputati. L’elezione si è svolta oggi 23 giugno a scrutinio segreto per chiama nominale.

Si tratta della prima volta per un deputato di Prato. Da questa sera Silli siederà dunque nell’organismo denominato “ufficio di presidenza” insieme al presidente della Camera dei deputati, ai vicepresidenti ed agli altri membri. I segretari di presidenza, fra le altre cose, collaborano con il presidente per assicurare la regolarità delle votazioni in Assemblea.

“Non vedo l’ora - commenta a caldo Silli - di spostare nel mio nuovo ufficio il quadretto della Sacra Cintola e il modellino di telaio che non perdo occasione di mostrare ai colleghi quando parlo loro del nostro distretto. E’ un nuovo importante incarico istituzionale all’interno della Camera ma il mio impegno è e rimarrà sempre lo stesso: rappresentare al meglio la nostra città”.