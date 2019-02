01.02.2019 h 17:43 commenti

Sigilli al centro massaggi: nessuno dei dipendenti aveva il titolo di massaggiatore o estetista

Il controllo della polizia municipale è stato effettuato stamani in via Flaminio Rai. Trovati anche prodotti per trattamenti corporei e facciali privi di marchio Ce e di etichettatura in lingua italiana



Un centro massaggi gestito da cinesi è stato sequestrato stamani, 1 febbraio, dagli agenti della polizia municipale che hanno effettuato un controllo ad un esercizio in via Flaminio Rai, dove sono state riscontrate varie irregolarità. All'interno del negozio, posto al piano terra di immobile condominiale, è emersa non solo l'organizzazione finalizzata alla prestazione di massaggi come ampiamente pubblicizzata dai manifestati che tappezzavano le vetrine ma anche la gestione di un centro estetico vero e proprio in assenza delle necessarie autorizzazioni. Al momento del controllo non erano presenti persone titolate ad esercitare la professione né di massaggiatore né di estetista, quindi a fornire trattamenti qualificati e privi di rischi per l'utenza. Sono stati rinvenuti dagli agenti anche prodotti per trattamenti corporei e facciali privi di marchio Ce e di etichettatura in lingua italiana. Presenti nel piano interrato cibi e dispositivi per la preparazione dei pasti. Gli agenti della Municipale hanno quindi disposto l'immediata cessazione dell'attività e sigillato il negozio.

Edizioni locali collegate: Prato

