La scorsa settimana la polizia municipale di Poggio a Caiano - su mandato della Procura - ha messo i sigilli all’area di cantiere tra via Vittorio Emanuele II e via Sott’Ombrone che, nello scorso novembre, fu oggetto di un blitz condotto dai carabinieri della stazione di Poggio a Caiano, dall’Unità Cinofila dei carabinieri di Prato e dalla Municipale ( LEGGI ). Durante il controllo i militari fermarono due uomini denunciati poi per invasione di edificio. Uno dei due era risultato irregolare sul territorio italiano.