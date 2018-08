28.08.2018 h 18:27 commenti

Sigilli a una confezione: trovati anche tre clandestini

Il controllo dei tecnici della prevenzione dell’Asl ha evidenziato gravissime carenze igienico-sanitarie, all'interno anche alcune bombole di Gpl e un soppalco abusivo trasformato in dormitorio

Sequestrata una confezione a Carmignano gestita da un imprenditore cinese. All’interno della ditta, i tecnici della Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dell' Asl, hanno riscontrate pessime condizioni igienico sanitarie, tre lavoratori clandestini sui cinque presenti, un dormitorio ricavato all’interno di locali soppalcati realizzati abusivamente e un impianto elettrico fatiscente. Durante il controllo, avvenuto negli scorsi giorni, sono state trovate anche alcune bombole di Gpl, inoltre i bagni erano stati trasformati in cucine. Riscontrate anche violazioni alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria la ditta è stata sottoposta a sequestro penale e sono state impartite sanzioni a carico del datore di lavoro.

A quattro anni dall'inizio dei controlli con 45 uscite settimanali gli operatori della prevenzione, assistiti in oltre l’85% dei casi dalle forze dell’ordine, hanno controllato 11.500 imprese con 84% di ottemperanza alle prescrizioni e oltre 14 milioni di euro di sanzioni pagate.Confrontando i dati della prima fase (2014-maggio 2017) e l’attuale seconda fase dei controlli i dormitori abusi sono calati del 50%, gli impianti elettrici non a norma del 70% e le notizie di reato relative a irregolarità sulla igiene e sicurezza del 63,1%.









Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus