Sigilli a un capannone a Poggio a Caiano: irregolarità edilizia e mancato rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro

Il controllo interforze ha interessato una ditta di via Giotto che durante l'estate era già stata sanzionata per la non corretta gestione dei rifiuti

Un capannone è stato sequestrato, martedì 20 ottobre, dalla polizia municipale di Poggio a Caiano durante un controllo Interforze in via Giotto. L'immobile ospita una ditta tessile cinese ed è stato posto sotto sequestro per irregolarità edilizie e per la violazione delle norme necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori. Nello stesso controllo, oltre alle denunce scattate a carico del titolare e del lavoratore trovato nel laboratorio, sono state individuate nei pressi del capannone - ed identificate dai carabinieri - otto persone provenienti dalla Cina e clandestine sul territorio italiano.

All’interno del capannone era stato ricavato - proprio a fianco delle macchine da cucire - un locale adibito a camera da letto e separato dal resto degli ambienti con delle pareti in cartongesso assicurate solo al pavimento. Ad aggravare il tutto anche le cattive condizioni igienico sanitarie e la presenza di un sistema elettrico fatiscente e poco sicuro.

“L’operazione interforze è frutto di un’indagine che la polizia municipale di Poggio a Caiano ha condotto dopo un intervento della scorsa estate che aveva visto lo stesso laboratorio al centro di una segnalazione da parte dei residenti - spiega il sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli -. Il titolare venne infatti sanzionato per 2mila euro con l’obbligo di rimozione immediata dei rifiuti che aveva abbandonato davanti al laboratorio. L’attività investigativa da quel giorno non si è fermata e, con un lavoro di squadra, ha portato al sequestro. Questo ci dimostra ancora una volta che partendo dalle segnalazioni fatte attraverso i giusti canali da chi vive e frequenta Poggio - conclude il sindaco - si può intervenire in modo incisivo e efficace. Ringrazio tutti gli agenti del comando della nostra Municipale per il grande lavoro svolto”.