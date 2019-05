21.05.2019 h 18:32 commenti

Sigilli a tutti i cassonetti degli abiti usati, inchiesta della procura sulla gestione illecita dei rifiuti

La polizia provinciale ha sequestrato gli ottanta contenitori dislocati sul territorio provinciale. Al momento l'inchiesta del sostituto procuratore Petrocchi non ha indagati

Gestione illecita dei rifiuti. C'è questa ipotesi di reato alla base dell'inchiesta della procura che oggi, martedì 21 maggio, ha portato al sequestro preventivo di tutti i cassonetti per la raccolta degli indumenti usati dislocati nella provincia di Prato. Su ordine del sostituto procuratore Massimo Petrocchi, la polizia provinciale ha provveduto ad eseguire il sequestro. Al momento non ci sono indagati. Un'ottantina i contenitori per gli indumenti usati che da oggi non possono essere utilizzati. Le pattuglie della polizia provinciale sono state aiutate dalla sezione di polizia giudiziaria della Municipale distaccata presso la procura e dalla Municipale della Val di Bisenzio.L'inchiesta avviata dalla procura ipotizza reati inerenti una gestione non corretta degli indumenti che, una volta conferiti nei cassonetti, diventano tecnicamente un rifiuto urbano e che come tale deve essere gestito dalle ditte specializzate, dal trasporto al trattamento finalizzato alla commercializzazione. Il ricavato viene destinato alla Caritas.