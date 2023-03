01.03.2023 h 09:27 commenti

Sigarette di contrabbando, maxi sequestro della Finanza e della Municipale in un'abitazione

La scoperta rientra nell'operazione No smoking per il contrasto alla commercializzazione di tabacchi senza importati illegalmente in Italia

Oltre mezzo quintale di sigarette di contrabbando è stato scoperto e sequestrato dalla Guardia di finanza al Macrolotto Zero a casa di una donna cinese di 44 anni.L’intervento, realizzato in collaborazione con la Polizia municipale, rientra nell’operazione “No Smoking” per contrastare il fenomeno della commercializzazione di sigarette prive dei previsti sigilli del Monopolio di Stato.Il controllo è partito dagli indizi acquisiti nel corso di mirate attività di controllo economico del territorio. Per risalire alla filiera della commercializzazione dei prodotti privi di sigillo, sono stati messi in piedi numerosi servizi di pedinamento ed osservazione incrociando poi quanto emerso con le banche dati.E’ emersa dunque la figura della quarantaquattrenne che, intercettata all’uscita della propria abitazione, ha occultato alcune stecche di sigarette in due buste. Immediato l’intervento delle Fiamme gialle e della Municipale che hanno constatato l’irregolarità dei prodotti.La successiva perquisizione domiciliare ha poi ulteriormente confermato i sospetti: all’interno infatti è stato ritrovato il quantitativo di stecche irregolari poi sequestrato. Si è trattato in particolare di 225 stecche e oltre 2300 pacchetti sfusi introdottI sul territorio nazionale illegalmente.La responsabile è stata segnalata alla locale Procura della Repubblica.Inoltre, a casa della donna sono stati scoperti oltre 200 confezioni di farmaci.