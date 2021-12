10.12.2021 h 09:00 commenti

Sicurezza urbana: in arrivo dodici nuove telecamere, ecco dove saranno installate

Il progetto definitivo è candidato al bando ministeriale per ottenere i contributi e ha ottenuto il via libera anche del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica

Sono 12 le nuove telecamere digitali con ripresa a 360° che l’amministrazione comunale installerà in zone ritenute sensibili della città per incrementare la videosorveglianza del territorio. La giunta ha approvato il progetto definitivo che sarà candidato nel bando del Ministero dell'Interno per il potenziamento strategico e lo sviluppo integrato del sistema di videosorveglianza. Il costo totale del progetto ammonta complessivamente a 73.200 euro, di cui il 50%, 36.600 euro, cofinanziati dal Comune di Prato. In particolare il progetto, approvato anche dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica , prevede che gli occhi elettronici siano posizionati alla Stazione Centrale e alla Stazione di Borgonuovo, in piazzale Europa, nei giardini di piazza Mercatale, la Passerella e via Carlo Marx, al Parco dell'ex Ippodromo e al Macrolotto Zero, tutti in condivisione con le Forze dell'Ordine, la Polizia Municipale e il sistema di Protezione Civile: "Questo consentirà di superare le 200 telecamere disseminate sul territorio nell'ottica di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza urbana - afferma l'assessore Leoni, - ma anche come deterrente e strumento di accertamento contro atti valdalici o incidenti con omissione di soccorso, come ultimamente è avvenuto".

