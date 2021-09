13.09.2021 h 15:07 commenti

Sicurezza urbana e ordine pubblico, al via il 9° Congresso del Siap

Folta la delegazione toscana pronta per partecipare alla tre giorni che si aprirà domani a Roma. A guidare il gruppo è Giuseppe Crupi, segretario regionale del sindacato, in forza alla questura di Prato

Si apre a Roma domani, martedì 14 settembre, la tre giorni del nono Congresso nazionale del Siap, il Sindacato italiano appartenenti alla polizia. Un appuntamento importante incentrato quest'anno sulla sicurezza. Domani evento pubblico al teatro Brancaccio con un convegno dal titolo “Le sfide della sicurezza nella società che muta”, al quale prenderanno parte, tra gli altri, i ministri Lamorgese, Brunetta e Orlando, oltre al capo della polizia Giannini. Il grppo toscano, composto da otto delegati, sarà capitanato dal segretario regionale Giuseppe Crupi, agente in forza alla questura di Prato. Crupi porterà all'attenzione nazionale il difficile ruolo che i poliziotti svolgono in un territorio particolarmente complesso come quello toscano alle prese con le più diverse sfaccettature prodotte da una società in continua evoluzione e attanagliata da sempre maggiori problematiche.

Presso lo storico teatro romano, dopo la relazione del Segretario Generale Siap Giuseppe Tiani, i relatori interverranno sui delicati temi della sicurezza, della gestione dell’ordine pubblico e delle tutele per tutte le poliziotte e i poliziotti in un periodo storico di oggettiva difficoltà. Le tensioni sociali, il malcontento, la pandemia, la crisi afghana, l’incertezza del futuro, saranno le argomentazioni e i temi da sviscerare affinchè il Paese possa affrontare quella che possiamo definire una stagione di rinascita.

I lavori proseguiranno il 15 e il 16 settembre presso l'hotel Quirinale con un confronto interno al sindacato e con l'elezione dei nuovi organismi centrali e cioè segretario generale, segreteria nazionale e direzione nazionale.



