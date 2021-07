07.07.2021 h 18:26 commenti

Sicurezza sul lavoro, industriali e artigiani avviano un percorso con l'Asl

Cna Toscana Centro, Confartigianato Imprese Prato e Confindustria Toscana Nord hanno condiviso le linee guida sulla conformità dei macchinari e delle misure di prevenzione



Il primo passo è stata la condivisione delle linee guida da utilizzare per verificare la conformità delle macchine e le norme tecniche di riferimento e di indicazione sulle misure di prevenzione e protezione per le lavorazioni e le aziende tessili.

Oltre a questo, si lavora per attivare una collaborazione in ottica preventiva e un'attività continuativa di informazione e formazione nelle imprese per affermare il principio che vede la sicurezza nelle aziende come una forma di investimento preventivo irrinunciabile per tutto il distretto, sia per quanto riguarda il rispetto degli adempimenti previsti dalla legge, sia per una maggior tutela della competitività di tutte le imprese del settore tessile che lavorano e operano, da sempre, nel rispetto delle normative. Cna Toscana Centro, Confartigianato Imprese Prato e Confindustria Toscana Nord ancora non ha risposto al patto territoriale proposto dai sindacati ( leggi) ma iniziano un percorso, insieme ai tecnici del dipartimento di prevenzione dell' Asl di Prato, orientato a creare maggiore sicurezza nelle aziende.Il primo passo è stata la condivisione delle linee guida da utilizzare per verificare la conformità delle macchine e le norme tecniche di riferimento e di indicazione sulle misure di prevenzione e protezione per le lavorazioni e le aziende tessili.Oltre a questo, si lavora per attivare una collaborazione in ottica preventiva e un'attività continuativa di informazione e formazione nelle imprese per affermare il principio che vede la sicurezza nelle aziende come una forma di investimento preventivo irrinunciabile per tutto il distretto, sia per quanto riguarda il rispetto degli adempimenti previsti dalla legge, sia per una maggior tutela della competitività di tutte le imprese del settore tessile che lavorano e operano, da sempre, nel rispetto delle normative.

Un altro punto condiviso tra le Organizzazioni e l'Asl riguarda poi la necessità dichiedere alla Regione Toscana la richiesta di un intervento straordinario sui percorsi formativi, per poter diffondere il tema della sicurezza nelle aziende, e individuare quindi risorse e linee di finanziamento ad hoc da destinare sia a piani di check up e di analisi nelle imprese, per la messa in sicurezza di tutti i luoghi di lavoro, sia alla sostituzione di macchinari obsoleti.

Infine, le tre organizzazioni hanno ribadito, da un lato, come la sicurezza nelle imprese sia un tema prioritario da affermare ad ogni livello e con ogni mezzo, e che non può e non deve essere mai messo in discussione, ma, d’altro canto, hanno tenuto a sottolineare che su questo tema Prato non è il Far West e non parte da zero, visto lo sforzo e il lavoro fatto negli ultimi anni, insieme a tutti gli organi di controllo, per diffondere in ogni luogo di lavoro le buone pratiche sulla sicurezza e la tutela dei lavoratori, impegno peraltro culminato proprio negli importanti principi e intendimenti elencati e sottoscritti nella Carta Etica e Valoriale che rappresenta un patrimonio di eticità per tutto il distretto.