Sicurezza sul lavoro, il modello Prato diventa legge regionale. Via libera in Consiglio

La norma prevede forme di collaborazione tra soggetti pubblici sulla falsariga di quello avvenuto nel distretto per i controlli nelle aziende cinesi dopo la tragedia della Teresa Moda. Soddisfatti i consiglieri Bugetti e Ciolini

Il modello Prato nei controlli sul luogo di lavoro è alla base della legge approvata oggi, 27 maggio, dal Consiglio regionale. La proposta prevede forme di collaborazione tra soggetti pubblici per la sicurezza sui luoghi di lavoro ma anche sui temi del diritto alla salute dei cittadini, con particolare attenzione alla salvaguardia della produzione agroalimentare toscana, della tutela dell’ambiente, della tutela e della valorizzazione del patrimonio paesaggistico.

Soddisfatti i consiglieri regionali pratesi del Pd Ilaria Bugetti e Nicola Ciolini. "E’ davvero importante - afferma Ilaria Bugetti - che l’esperienza positiva svolta nel distretto pratese con il progetto “Lavoro Sicuro” dopo la tragedia della Teresa Moda, che ha visto una forte collaborazione tra diverse istituzioni e ha prodotto risultati molto significativi sulla prevenzione e sul rispetto della legalità, diventi ora una legge della nostra regione. La Toscana, quindi, diventa un esempio nel panorama nazionale approvando una normativa davvero innovativa, che poteva essere anche più forte se il governo nazionale non ci avesse negato maggiori poteri in materia".

"Le buone prassi sperimentate a Prato – aggiunge Nicola Ciolini - le forme di collaborazione interistituzionale che muovono da protocolli o accordi sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni anche con associazioni di categoria, uffici giudiziari, organizzazioni sindacali e forze dell’ordine diventano legge. Possiamo dire di aver segnato un punto importante a favore della sicurezza nei luoghi di lavoro, contro lo sfruttamento e l’illegalità".

La nuova legge approvata prevede che la collaborazione tra le diverse istituzioni si struttura, come già avvenuto, mediante la sottoscrizione di accordi; sono previste forme stabili di consultazione per la definizione delle politiche condivise, costituite da una cabina di regia e da tavoli tecnici, la redazione di un programma annuale delle attività svolte e di rapporti periodici. Per rafforzare l’operatività amministrativa degli uffici giudiziari toscani, la Regione può distaccare proprio personale; dare indirizzi agli enti del servizio sanitario regionale per la messa a disposizione di proprio personale e assegnare a tali uffici i giovani del servizio civile regionale.