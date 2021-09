30.09.2021 h 18:13 commenti

Legalità e sicurezza sul lavoro, il ministro Orlando promette: "Più ispettori e maggiori controlli"

Visita in città dell'esponente del governo in occasione dell'inaugurazione del nuovo hub di Beste. Il 14 ottobre ci sarà un vertice a Roma con il sindaco Matteo Biffoni per affrontare la situazione del distretto

aa

Il ministro del lavoro Andrea Orlando è ritornato a Prato per inaugurare il nuovo hub della Beste in via Bologna e dal palco ha ricordato Luana, la giovane operaia morta, annunciando che sarà potenziato l'organico degli ispettori del lavoro.Invece che 500 quelli assunti entro la fine dell'anno saranno 1.200, numero che salirà a 2.400 entro i primi quattro mesi del 2022. La seconda tranche del concorso si è svolta proprio oggi poi si procederà alle assegnazioni territoriali, quindi per ora non è possibile capire quanti saranno destinati a Prato. “Stiamo anche lavorando – ha sottolineato Orlando – per utilizzare in ambito tessile, come è avvenuto per la logistica, il nucleo dei carabinieri dell'Ispettorato del lavoro. Per quanto riguarda invece la formazione nelle imprese andiamo verso un modello più snello che prevede patti territoriali che sappiano dare risposte veloci alle imprese”. Argomenti che saranno approfonditi nell'incontro con il sindaco Matteo Biffoni fissato per il 14 ottobre .L'altro tema, oltre a quello della legalità e della sicurezza sui luoghi di lavoro che interessa il territorio, è la delocalizzazione delle multinazionali, il riferimento ovviamente è alla Gkn, ma il ministro non si è sbottonato: “Stiamo lavorando con il Mise".Inaugurando il nuovo hub Orlando ha fatto anche riferimento al coraggio di investire e alla capacità di saper recuperare, la sede idi via Bologna della Beste nasce dalla ristrutturazione del lanificio Affortunati,chiuso da decenni. “Sono orgoglioso di aver rigenerato questa struttura – ha spiegato l'imprenditore Giovanni Santi – mi auguro di aver fatto da apripista e che anche altri imprenditori seguano la mia strada nel riutilizzare immobili di archeologia industriale”.A fare da padrino al battesimo della nuova sede, fra i tanti invitanti oltre al sindaco Matteo Biffoni, anche Antonello Giacomelli, l'assessore regionale Stefano Ciuoffo con la consigliera Ilaria Bugetti, ed esponenti del mondo dell'industria, dell'artigianato e della finanza, anche l'imprenditore Brunello Cuccinelli: "Dopo la pandemia – ha spiegato l'imprenditore - si inaugura un manufatto che ha il profumo del nuovo e parla di speranza. Dobbiamo abbandonare la paura e guardare con ottimismo al futuro”.