Sicurezza sul lavoro e sfruttamento, la commissione d'inchiesta parlamentare si è riunita a Prato

Oggi in Prefettura l'audizione dei vertici delle forze dell'ordine, del procuratore Giuseppe Nicolosi, del pm Lorenzo Gestri e del direttore Prevenzione dell'Asl Renzo Berti. Il sindaco ha consegnato ai commissari il dossier già fatto avere al ministro Orlando

Le condizioni di lavoro, lo sfruttamento e la sicurezza sui luoghi di lavoro nel distretto tessile sono stati al centro dell'audizione della commissione d'inchiesta parlamentare, che questa mattina si è riunita in prefettura. Una sessione particolarmente lunga dove sono stati ascoltati i rappresentanti delle forze dell'ordine, il procuratore capo Giuseppe Nicolosi accompagnato da pm Lorenzo Gestri e anche Renzo Berti, direttore della Prevenzione dell'Asl Toscana Centro. In paricolare i magistrati hanno illustrato le dinamiche di indagine per contestare lo sfruttamento sul lavoro in base al nuovo articolo 603bis. Un sistema di indagine che ha consentito alla procura di Prato, dottor Gestri in testa in qualità del gruppo di lavoro specializzato sul tema, di ottenere importanti risultati investigativi e di mettere a punto un modello vero e proprio di intervento. .A portare i saluti della città Matteo Biffoni che ha colto l'occasione per ribadire al presidente della Commissione Gianclaudio Bressa e agli altri senatori presenti, la peculiarità del distretto pratese e la necessità di una maggiore presenza degli organi periferici dello Stato sul territorio."La collaborazione delle istituzioni tutte non è mai mancata, mi preme ribadire che resta fondamentale la necessità di una maggiore presenza dello Stato del nostro territorio: come richiesto da anni ai Governi che si sono succeduti è urgente un potenziamento degli organi periferici dello Stato, perché solo con un efficace lavoro di verifica sul rispetto delle norme su lavoro, sicurezza, immigrazione, fiscalità e previdenza sarà possibile non vanificare gli sforzi fatti quotidianamente".Biffoni ha anche consegnato il documento, già recapitato personalmente al ministro del Lavoro Andrea Orlando, che fotografa i numeri della città di Prato e del distretto tessile (che comprende non solo i Comuni della provincia pratese, ma anche Comuni dell'area fiorentina e pistoiese).Un focus sulle attività messe in campo dal Comune in collaborazione con gli altri organi istituzionali presenti sul territorio, a partire dalla Prefettura, i sindacati, le associazioni di categoria e la Asl. Un capitolo a parte è stato dedicato al Piano lavoro sicuro, che dal 2014 grazie alla Regione Toscana ha permesso di intensificare i controlli sui luoghi di lavoro e allo Sportello antisfruttamento del Comune, unico caso in Italia, dedicato all’emersione da situazioni di sfruttamento lavorativo compresa la tratta."Il Comune di Prato- si legge nella lettera di accompagnamento al documento diretta al presidente della Commissione parlamentare - seppur consapevole di non avere alcuna competenza istituzionale in merito, davanti ai fenomeni presenti sul territorio e coerentemente con la precisa volontà di rigettare ogni forma di illegalità, nel corso degli anni ha posto in essere misure finalizzate a combattere con gli strumenti legislativi a disposizione ogni forma di illegalità e a contrastare la violazione dei diritti dei lavoratori".