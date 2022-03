16.03.2022 h 12:54 commenti

Sicurezza sul lavoro, Bugetti (Pd): “Istituire una Procura nazionale”

La presidente della commissione regionale Sviluppo economico ha presentato una mozione in merito. “Il progetto Lavoro Sicuro troverebbe completamento su più piani”

"Una procura nazionale del lavoro". E' quanto chiede Ilaria Bugetti, consigliera regionale Pd e presidente della commissione Sviluppo economico, attraverso la presentazione di una mozione, firmata anche dal capogruppo Vincenzo Ceccarelli, che impegni la Regione ad attivarsi con il governo e il parlamento per raggiungere questo obiettivo. Una richiesta che assume una valenza particolare in un momento in cui la scoperta di dormitori abusivi dentro le ditte gestite da cinesi torna a essere più frequente.

"Il progetto “Lavoro Sicuro”, che in Toscana rappresenta una solida base di partenza, in questo senso, troverebbe una sponda nazionale sul piano investigativo e giuridico che ci consentirebbe di fare l’ultimo miglio. - afferma la consigliera Bugetti - In Parlamento – spiega Bugetti – è stata depositata una proposta di legge su tale argomento sottoscritta da parlamentari di diverse forze politiche, tra le quali alcuni deputati toscani. Questo disegno di legge propone di istituire una Procura nazionale del lavoro che permetterebbe di costituire un pool specialistico di magistrati ritenuto centrale al fine di assicurare un’alta specializzazione nelle tematiche affrontate, le necessarie sinergie, l'uniformità dell'intervento nonché la possibilità di destinare risorse umane adeguate all'attività investigativa".

Il punto degli organici delle forze dell'ordine è dirimente. Al momento, nonostante le promesse dei governanti di turno, sono assolutamente inadeguate rispetto ai numeri e alle particolarità del tessuto produttivo pratese, contrassegnato da un'alta presenza straniera sia imprenditoriale che nella manodopera con un rischio sfruttamento altissimo. Fa eccezione la Regione che per realizzare il progetto Lavoro sicuro, all'indomani della tragedia alla fabbrica dormitorio di via Toscana, ha assunto oltre 70 ispettori Asl.