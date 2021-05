26.05.2021 h 17:42 commenti

Sicurezza sui luoghi di lavoro: un nuovo patto condiviso fra sindacato e associazioni

Si lavora ad un documento che punta sulla formazione continua di imprenditori e dipendenti, sulla costituzione di un tavolo provinciale con Asl e Inail

a.a.

Entro l'estate Cgil, Cisl, Uil Confindustria Toscana Nord, Cna e Confartigianato sottoscriveranno un nuovo patto per la sicurezza sui luoghi di lavoro . Un percorso, che ha avuto un'accelerazione dopo la morte di Sabri Jaballah e Luana D'Orazio, che dovrebbe portare alla condivisione di un documento che, in linea generale, punta sulla formazione dei datori di lavoro e dei dipendenti, sulla costituzione di un tavolo provinciale con la presenza di Inail e Asl e su una maggiore rappresentanza all' interno del mondo produttivo delle associazioni di categoria e del sindacato.Il primo incontro interlocutorio si è tenuto ieri, 26 maggio, e i prossimi sono stati cadenzati nelle prossime settimane, con l'impegno di portare proposte concrete su cui lavorare.“Le linee generali e il bisogno di puntare sulla formazione – spiegaegretario provinciale della Cgil – sono condivise da tutti, anche se ci sono alcune divergenze non sostanziali. Crediamo che sia fondamentale la presenza del sindacato all'interno delle aziende, ma anche la loro iscrizione alle associazione di categoria, soggetti che sono fondamentali nella diffusione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro. L'orditura dove è morta Luana non era iscritta a nessuna associazione datoriale e nessun dipendente al sindacato.”Sul ruolo giocato delle associazioni di categoria nella diffusione dei codici etici, punta pure Cna: “Anche attraverso il lavoro delle associazioni passa il concetto di un'organizzazione etica dell'impresa – spiega il direttore– da tempo lavoriamo su questi valori con il modello dei circoli di studi che è stato anche esportato in Spagna”.Industriali, artigiani e sindacato condividono anche la consapevolezza che nel distretto si è sempre lavorato per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, ma ora è necessario rivedere alcuni aspetti : “Prato non è una giungla, ma un distretto all'avanguardia per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro – ha sottolineatoi segretario generale di Confartigianato Prato - è anche vero, però, che bisogna eliminare le sacche di sottocultura di imprenditori e lavoratori che danneggiano il distretto”.Alla base del ragionamento anche i dati pubblicati dall Inail sugli infortuni nei luoghi di lavoro in Toscana: “Emerge – spiegai direttore a Prato di Confindustria Toscana Nord – che il settore tessile non è quello in cui avviene il maggior numero di incidenti e , che, nello specifico il distretto pratese registra dati al di sotto della media regionale. Il monitoraggio è essenziale per capire i processi da attuare, per questo, diventa fondamentale la costituzione di un tavolo provinciale insieme a Asl e Inail capace di fornire dati in tempi rapidi”.Organizzazione del lavoro che, inevitabilmente, passa anche dal tutoraggio nei confronti degli apprendisti, ma anche dei lavoratori a chiamata e stagionali.“La formazione – spiegasegretario Cisl Prato Pistoia – deve essere continua e per tutti non solo per i lavoratori, ma anche per gli studenti del quinto anno delle superiori che sono prossimi ad entrare nel mondo del lavoro. Dall'altra parte però, bisogna potenziare i controlli in tutte le aziende”.Di incontro positivo e costruttivo parla anche la Uil: “Un momento di condivisione – spiega il segretario- da cui è partita una riflessione e le linee guida su cui lavorare.”