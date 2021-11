10.11.2021 h 11:10 commenti

Sicurezza stradale, raccolte trecento firme per limitare la velocità in via Volturno

Ad agosto dopo l'ennesima macchina distrutta da un automobilista che ha affrontato la curva di via Garigliano con troppa foga, è stata promosso una petizione per chiedere di posizionare i dissuasori. Intanto continuano gli incidenti a danno delle vetture parcheggiate

Di via Volturno si è parlato anche durante la commissione 3, convocata per oggi 10 novembre, dove l'assessore Flora Leoni ha risposta a un'interrogazione del consigliere della Lega Marco Curcio.

"Il problema - spiega Curcio - è stato derubricato in quanto al Comune la cosa non risulta: di fatto facendo intendere che senza denunce alla Polizia Municipale, il problema è come se non esistesse. Una risposta che non soddisfa ovviamente né il sottoscritto, né i cittadini: non è una questione statistica, è un problema reale di decine di famiglie che chiedevano semplicemente al Comune di fare qualcosa".

Termina al raccolta di firme promossa dagli abitanti di via Volturno per chiedere all'amministrazione comunale di posizionare dissuasori di velocità e segnalare la stretta curva con via Garigliano dove, sempre più spesso, le macchine parcheggiate vengono distrutte, proprio per le difficoltà di circolazione.L'ultimo episodio risale a fine settembre, ma la raccolta firme è partita a agosto dopo che l'ennesima macchina parcheggiata è stata completamente distrutta durante la notte.( leggi ) Le trecento firme saranno protocollate entro la settimana. “A questo punto – spiega Roberta Ballini promotrice della petizione – aspettiamo di essere convocati in commissione e di parlare con l'assessore per esporre la situazione. Non possiamo più andare avanti così la strada è pericolosa e i danni alle macchine sono sempre più pesanti”. La vettura danneggiata a luglio , non è stata ancora riparata: “Mancano i pezzi – spiega Ballini – e così non per colpa mia mi trova a dover muovermi a piedi”.