Sicurezza stradale, nuove proposte di Aci Prato per migliorare l'accesso ai parcheggi in via Valentini

Secondo il presidente Federico Mazzoni l'ingresso ai parcheggi a pagamento è critico perchè costringe gli automobilisti a transitare sulla corsia preferenziale degli autobus. Continua anche per il 2020 l'impegno per l'educazione stradale

Aci Prato chiude l'anno con un bilancio di 6.200 soci e cinque sezioni attive, ma soprattutto con un costante impegno verso la sicurezza stradale che passa dalla richiesta di correttivi nella viabilità cittadina e dall'educazione nelle scuole ( 1.500 ragazzi coinvolti di cui 600 nel progetto guida sicura ).

“La sicurezza sulle strade – ha spiegato il presidente Federico Mazzoni – è la priorità, per questo abbiamo chiesto interventi correttivi. E' stata nostra la proposta di realizzare una rotonda in viale della Repubblica incrocio via Ferrucci, in grado di indicare in modo chiaro il comportamento che automobilisti e motociclisti devono tenere. Tra le prossime richieste ci sarà sicuramente quella per regolamentare l'accesso ai parcheggi a pagamento in via Valentini che si trovano dalla parte della corsia preferenziale, e, quindi raggiungibili solo con un'invasione di carreggiata.”

Secondo Mazzoni, è importante anche intervenire sull'educazione stradale che coinvolge automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni, troppo spesso distratti dalle nuove tecnologie. “Purtroppo, non solo chi è alla guida di una macchina è telefonino dipendente, ma anche chi attraversa la strada senza alzare gli occhi dallo schermo. Comportamenti pericolosi per sé e gli altri”.

Nel 2019 Aci Prato ha anche rinnovato la commissione sportiva eleggendo Alberto Baldi Luana Brunetti, Manuela Canonica, Mattia Andreozzi , Max Sghedoni e Marco Paolieri in qualità di consiglieri. “ L'obiettivo che ci proponiamo - spiega il direttore di Aci Prato Claudio Bigiarini – è di creare una serie di eventi legati al mondo dei motori sfruttando le 151 licenze sportive che abbiamo a disposizione coinvolgendo i tanti piloti che vivono a Prato”

