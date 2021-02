20.02.2021 h 18:02 commenti

Sicurezza stradale, la Municipale sequestra undici mezzi senza assicurazione

Sono tredici invece i conducenti sorpresi a guidare senza aver mai ottenuto la patente o con il documento scaduto. Complessivamente controllati oltre 4.200 veicoli

Veicoli senza assicurazione obbligatoria, guida senza patente o con patente sospesa ed uso del telefonino alla guida. Sono alcune delle sanzioni elevate dalla polizia municipale durante i servizi sulla sicurezza stradale svolti questa settimana. I veicoli controllati sono stati complessivamente 4.254, di cui undici trovati senza assicurazione e pertanto sottoposti a sequestro amministrativo. In altri undici casi invece i conducenti non avevano proprio conseguito la patente di guida, più altri due che guidavano con patente sospesa.

Inoltre sono state elevate sanzioni per un mancato uso del casco, tre per mancato uso delle cinture e altre tre per guida con cellulare all'orecchio.

E' scattata la multa anche per due bici elettriche che in realtà erano ciclomotori di potenza superiore che non potevano essere poste su strada senza immatricolazione ed assicurazione obbligatoria.