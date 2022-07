22.07.2022 h 14:35 commenti

Sicurezza stradale, controlli a tappeto dal centro alla periferia: raffica di multe

Posti di blocco e servizi di pattuglia della polizia municipale su tutto il territorio. Un centinaio le auto controllate. Gli agenti hanno utilizzato gli strumenti a disposizione: alcoltest e Targasystem. Le infrazioni più frequenti: eccesso di velocità, uso del telefonino al volante, mancato rispetto della segnaletica, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Ritirate e sospese diverse patenti

Un centinaio di auto fermate e controllate nella serata di ieri, giovedì 21 luglio, durante un servizio straordinario della polizia municipale di Prato. Dal centro alla periferia, sono stati diversi i posti di blocco organizzati nell'ambito della campagna sulla sicurezza stradale 2022. Via Pistoiese, via Ferrucci, viale della Repubblica e viale Vittorio Veneto tra le zone più controllate insieme alle principali direttrici che attraversano la città.

Il bilancio: due auto sottoposte a fermo amministrativo; ritiro e sospensione di due patenti di guida, mentre una terza è stata revocata dopo che l'intestatario è stato sorpreso al volante nonostante il documento gli fosse già stato sospeso in un precedente controllo, e per questo è partita la denuncia; una persona è stata segnalata dopo essere stata trovata alla guida senza però aver mai conseguito la patente; denunciato un conducente che si è messo al volante nonostante l'abuso di alcol (riscontrato un valore alcolemico pari al doppio della soglia massima consentita), e un altro denunciato perché si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. Questi ultimi due rischiano la sospensione della patente fino a un massimo di due anni. Accanto a questi dati sono da aggiungere le numerose contestazioni per uso del cellulare alla guida, mancato rispetto della segnaletica, mancato uso delle cinture di sicurezza ed eccesso di velocità.

Gli agenti hanno utilizzato tutti gli strumenti a loro disposizione in grado di rilevare infrazioni, su tutti etilometro e Targasystem.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus