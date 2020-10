Torna a Prato il Carabiniere di quartiere, la modalità con cui la Benemerita riesce a stare vicino ai cittadini nelle zone più popolose e delicate di una città. Ad esempio il centro storico.Da ieri, 26 ottobre, due militari assegnati a questo compito svolgono il servizio a piedi e si intrattengono con commercianti, residenti e frequentatori della zona per conoscerne le esigenze e raccoglierne le istanze ed eventuali segnalazioni. In caso di emergenza scatta la chiamata al 112 e con la centrale operativa; altrimenti le informazioni raccolte vengono consegnate al comandante della stazione che si adopererà per risolvere la problematica esposta utilizzando, se necessario, il nucleo operativo e radiomobile della Compagnia o, per le situazioni più delicate, il nucleo investigativo. Se necessario le notizie verranno riportate direttamente anche al comandante provinciale.I carabinieri di quartiere sono dotati di radio per mantenersi costantemente in contatto con la rete operativa, di palmare integrato con un cellulare radiolocalizzabile via satellite per scambiarsi dati e immagini con la centrale operativa e con le banche dati delle forze di polizia. Ovviamente le segnalazioni della cittadinzna verranno sempre gestite nella massima tutela della privacy e della sicurezza dell'interlocutore."Il Carabiniere di quartiere diventa un prezioso collettore informativo, sempre finalizzato alla prevenzione dei reati, in particolare di natura predatoria, ed al miglioramento della percezione della sicurezza. - si legge in un comunicato diffuso dal comando provinciale dei Carabinieri di Prato - E’ ormai un dato consolidato quello riguardante l’importanza del sistema di sicurezza integrata, che si sostanzia anche con il rafforzamento del legame tra cittadini e forze dell’ordine, attraverso la concreta realizzazione di un servizio efficace di polizia di prossimità, ritenuto a ragione la soluzione più idonea per intercettare le aspettative della popolazione e dare loro concrete risposte. L’attività integra il dispositivo di prevenzione generale già attuato dalle pattuglie e persegue l’obiettivo prioritario di attendere ad un compito precipuamente orientato al servizio del cittadino".