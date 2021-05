20.05.2021 h 13:53 commenti

Sicurezza lavoro: presidio di Filt Cgil all'Interporto della Toscana centrale

L'iniziativa si è svolta stamani. Piero Baldanza: "Non si deve aspettare morto per parlarne". Prato scelta come luogo simbolo dopo le tragedie costate la vita a Sabri e a Luana

"Abbiamo scelto Prato quale luogo divenuto purtroppo simbolo, con le morti di Luana e Sabri, per dire ancora una volta che la sicurezza sul lavoro è un diritto, ancora troppo volte violato". Lo ha detto Piero Baldanza Filt Cgil area vasta al presidio promosso stamani 20 maggio all'Interporto della Toscana centrale, in occasione della giornata nazionale che Cgil, Cisl e Uil hanno dedicato al tema della sicurezza sul lavoro. "Siamo venuti all'Interporto - ha proseguito Baldanza - non perché ci siano tra gli operatori che qui agiscono questioni particolari, ma l'attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro deve essere sempre massima, bisogna parlarne sempre, e non aspettare l'incidente, o peggio ancora che ci scappi il morto. Anche nella logistica ci sono situazioni borderline, accentuate in quest'anno di pandemia, dove in parecchie circostanze non si sono rispettale le più elementari misure anti Covid".

Edizioni locali collegate: Prato

