Sicurezza, la provincia di Prato ottava in Italia per numero di reati ogni 100mila abitanti

Pubblicato il Rapporto sulla delittuosità e sulla percezione della sicurezza elaborato da Irpet che ha passato in rassegna il 2021. A livello regionale, l'area pratese è seconda, preceduta da Firenze e seguita da Livorno

La provincia di Prato è ottava in Italia per tasso di delittuosità, vale a dire per quantità di reati denunciati rispetto alla popolazione. In numeri: 4.403 denunce ogni 100mila abitanti. Una classifica poco edificante ma non sorprendente e che, stringendo il campo alla Toscana, porta l'area pratese al secondo posto, preceduta da Firenze e seguita da Livorno. E' quanto rileva l'ultimo Rapporto sulla delittuosità e sulla percezione della sicurezza in Toscana elaborato da Irpet. Lo studio, che ha passato in rassegna il 2021, fa anche una distinzione tra il capoluogo e gli altri comuni della provincia e, scorporando il dato, Prato scivola al 30esimo posto nella graduatoria regionale mentre gli altri sei comuni messi insieme si posizionano al 17esimo.Nella classifica generale, la Toscana, per il ventesimo anno consecutivo, è sesta per tasso di delittuosità con 140.460 reati denunciati, in aumento del 10 per cento rispetto al 2020; l'incidenza sul totale delle denunce presentate in Italia è del 6,7 per cento. La Toscana registra 3.812 reati denunciati ogni 100mila abitanti. Sotto la media nazionale omicidi consumati e tentati, minacce, percosse, lesioni dolose, violenze sessuali e sequestri di persona, così come estorsione, usura, danneggiamenti, incendi, associazione per delinquere ed episodi spiga di infiltrazioni mafiose.Scendendo nel dettaglio dei fenomeni di criminalità, la Toscana è quarta in Italia per danneggiamento, quinta per furti, settima per droga.E sempre restando su scala regionale, il 18 per cento dei cittadini dichiara di percepire 'molto o abbastanza' il rischio di driminalità nella zona in cui abita (37 per cento nel 2016).