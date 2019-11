26.11.2019 h 08:45 commenti

Sicurezza, in arrivo due nuove telecamere di videosorveglianza. Ecco dove saranno posizionate

L'implementazione è frutto del progetto "Scuole sicure" finanziato dal ministero dell'Interno. I due dispositivi saranno sistemati in via Reggiana e in via Borgovalsugana

Il sistema di videosorveglianza cittadino viene potenziato con due telecamere che saranno posizionate nei pressi di altrettante aree scolastiche. Si tratta del polo di Reggiana dove sono presenti tre istituti superiori e di viale Borgovalsugana vicino al liceo Copernico, scelto anche per la sua vicinanza alla stazione centrale. L'implementazione infatti, è frutto del progetto "Scuole sicure 2019/2020", a cui ha contribuito il ministero dell'Interno e dove troviamo altri acquisti importanti su questo fronte: un drone e il drogometro per accertare l'uso di sostanze stupefacenti alla guida. Le due telecamere costeranno oltre 20mila euro comprensive di installazione, manutenzione e Iva. Sarà Estracom a occuparsene. I due occhi elettronici saranno collegati alle centrali operative della polizia municipale, dei carabinieri e della polizia come il resto del sistema.

