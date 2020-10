08.10.2020 h 18:43 commenti

Sicurezza idraulica, lavori sul Funandola a Montemurlo per evitare le esondazioni

L'intervento è stato eseguito dal Consorzio di Bonifica Medio Valdarno per migliorare il deflusso delle acque in caso di piena

A Montemurlo non si fermano gli interventi per mitigare il rischio idraulico. Dopo aver inaugurato solo poche settimane fa il potenziamento dell'impianto di sollevamento idraulico di Mazzaccheri a Oste, è stato completato qualche giorno fa l'intervento di restauro degli scarichi presenti sugli argini artificiali del torrente Funandola. Si tratta di opere idrauliche molto importanti che, in caso di piogge torrenziali - fenomeni che oramai stanno diventando sempre più frequenti - impediscono l'esondazione del corso d'acqua e quindi limitano molto i danni sul territorio. Nello specifico gli scarichi sono delle tubazioni che attraversano l'argine artificiale e sono dotate di un sistema “anti-rigurgito” che si chiude automaticamente al passaggio della piena dentro il fiume.

Sul fosso Funandola, a valle di via Scarpettini, è presente una importante serie di scarichi di questo tipo per la regolazione delle acque, una soluzione molto semplice ed economica che tuttavia, durante le operazioni di sfalcio della vegetazione lungo i corsi d'acqua, veniva molto spesso danneggiata dai mezzi meccanici a causa dell’erba alta che ne impediva l’individuazione. Per questo motivo il Consorzio Medio Valdarno è intervenuto ed ha costruito dei manufatti in calcestruzzo, incassati nell’argine, in modo che le valvole di scarico anti-esondazione siano più protette e dunque più sicure in caso di piena e di manutenzioni.

“Per il Comune di Montemurlo la prevenzione del rischio idraulico è prioritaria e il lavoro dell’amministrazione è costante per ridurre il rischio allagamenti sul territorio" afferma il sindaco Simone Calamai.