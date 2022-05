25.05.2022 h 18:10 commenti

Sicurezza idraulica area ospedaliera, ecco come Asl e Comune si divideranno la manutenzione

Focus delle commissioni 3 e 4 sull'intervento che l'Asl sta realizzando al Santo Stefano in funzione della nuova palazzina da 112 posti letto

Spetterà al Comune di Prato la manutenzione del sistema di paratie del torrente Vella che in caso di piena dello Iolo, permetterà alle sue acque di confluire nelle vasca d'espansione in costruzione al Santo Stefano. All'Asl Toscana centro, che sta realizzando l'intervento in quanto propedeutico alla costruzione della nuova palazzina dell'ospedale, resterà la manutenzione della vasca con taglio della vegetazione e degli alberi che saranno piantati attorno e nell'invaso creando un parco. E' quanto emerso oggi, 25 maggio, nel corso della seduta congiunta delle commissioni 3 e 4, presiedute da Paola Tassi e Maurizio Calussi del Pd, dedicata a questo maxi intervento di messa in sicurezza idraulica dell'area che nei giorni scorsi ha anche convinto i giudici a dissequestrare il vicino sottopasso di via Ciulli a quasi 12 anni dall'annegamento di tre donne per l'esondazione del Vella.

A sollevare la questione sull'attribuzione della manutenzione è stato il consigliere Leonardo Soldi del Centrodestra. L'ingegnere Gianluca Gavazzi, responsabile tecnico dell'Asl, ha spiegato che l'intervento è molto più ampio di quanto sarebbe stato sufficiente per mettere in sicurezza l'ospedale rispetto alle nuove classificazioni dell'area, ma che in accordo con Comune e Genio civile, è stato deciso di dare un valore aggiunto all'intervento rendendolo efficace per tutta l'area. "I nostri obblighi manutentivi però, riguardano solo i nostri terreni e quindi la vasca. La pulizia del Vella, il controllo delle saracinesche e dei quadri elettrici non possono essere a carico nostro anche se saremo noi a realizzarli. Se una portella non si apre perchè non è stata effettuata la pulizia del corso d'acqua, non può essere colpa del nostro direttore generale". Il cantiere è nei tempi e, salvo problemi meteo, potrebbe addirittura anticipare la scadenza del 27 agosto a cui seguirà il periodo dei collaudi. Sulla tempistica per la sistemazione del sottopasso e dei suoi sistemi di sicurezza per la riapertura al traffico, non ci sono ancora certezze. "I nostri tecnici - ha affermato il sindaco Biffoni - hanno effettuato i sopralluoghi e stanno verificando gli ultimi aspetti. Poi decideremo come muoverci e i costi necessari per gli interventi. E' una corsa contro il tempo per allinearci all'intervento di realizzazione della vasca".

La consigliera del Pd, Martina Guerrini, ha chiesto qualche certezza in più sul futuro assetto viario del sottopasso che prima della tragedia era a doppio senso: "Va alleggerito il carico di traffico su via Pistoiese. - ha detto - La priorità è farlo in uscita da questa arteria stradale". E' presto però per parlarne, prima c'è da rimettere in funzione e collaudare pompe, semaforo e impianto acustico.

