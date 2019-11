25.11.2019 h 14:11 commenti

Sicurezza, i gruppi per il controllo di vicinato ora sono legali. Ecco il decalogo della Prefettura

Stamani è stato siglato il protocollo tra Prefettura e Comuni. La Municipale individuerà la figura del coordinatore. Non potranno essere utilizzati uniformi e simboli che possano ricondurre, alle forze di polizia, a movimenti politici e sindacali. Vietate anche le sponsorizzazioni.

Da oggi i gruppi per il controllo di vicinato sono legali. Questa mattina, 25 novembre, il prefetto Rosalba Scialla e i sindaci di Prato, Montemurlo, Poggio a Caiano e Carmignano hanno sottoscritto il protocollo per regolare questo tipo di attivismo civico che negli ultimi tempi, grazie anche ai social, sta nascendo spontaneamente un po' ovunque per segnalare movimenti e presenze sospetti o situazioni di degrado. Guai a chiamare questi cittadini "sentinelle", il prefetto Rosalba Scialla preferisce l'espressione "ricettori di informazioni" e sottolinea più volte che il lavoro delle forze dell'ordine è insostituibile: "Questo progetto, approvato dal ministero dell'Interno, semplicemente rende più fattiva la collaborazione dei cittadini. Non abbiamo il potere di creare nuove istituzioni. - afferma il prefetto - Il controllo del territorio spetta solo alle forze dell'ordine e i risultati sono soddisfacenti. Il 2019 non si è ancora concluso e già vediamo un calo nel numero dei reati del 10% che si aggiunge alla riduzione del 12% registrata sia nel 2018 che nel 2017. Il ruolo di questi gruppi è legato alla segnalazione dei cosiddetti comportamenti antisociali secondo la teoria americana delle "finestre rotte" in modo da affrontare i piccoli problemi di un quartiere in modo puntuale ed evitare così un lento e inesorabile declino. E' una sorta di osservatorio privilegiato su un determinato territorio che si muove secondo schemi ben precisi individuati in questo protocollo".

Vediamo dunque quale percorso deve seguire un gruppo per il controllo di vicinato per ottenere il riconoscimento della prefettura e dunque per operare in modo legale. Il progetto deve essere presentato al proprio Comune di appartenenza che lo "valida" e verifica anche la presenza di altri gruppi in quel determinato quartiere o zona (è possibile la compresenza di più gruppi in caso di zone vaste). Spetta poi alla polizia municipale individuare la figura del "coordinatore" delle attività in base a una serie di requisiti tecnici e legali (ad esempio fedina penale e credibilità). Sarà adeguatamente formato e il suo nominativo sarà comunicato a polizia e carabinieri. E' questo il soggetto che raccoglierà le varie segnalazioni dei cittadini per poi presentarle alla Municipale. A quel punto sarà valutato se il problema segnalato può essere risolto dallo stesso Comune o se la competenza è delle forze dell'ordine. E' chiaro che in caso di fatti gravi va utilizzato direttamente il numero di emergenza 112. Da precisare che la cartellonistica stradale che segnala la presenza del gruppo in un determinato quartiere, sarà a cura del Comune. Non potranno essere utilizzati uniformi, emblemi, simboli e altri segni distintivi che possano ricondurre, anche indirettamente, alle forze di polizia, alle forze armate, a partiti e movimenti politici e sindacali. Vietate anche le sponsorizzazioni private. Il gruppo si deve limitare all'osservazione e non deve in nessun caso sconfinare nel pattugliamento attivo.



"Ora sono più tranquillo - afferma il sindaco Matteo Biffoni - perché l'attivismo dei cittadini su una materia così tecnica e delicata non può essere lasciato al caso o allo spontanismo. Con questo protocollo riusciamo a canalizzare un'energia positiva, non intralciamo il lavoro delle forze dell'ordine, non esponiamo le persone a pericoli e razionalizziamo gli interventi".

Il protocollo siglato stamani e già sperimentato in altre città italiane, ha valenza triennale ed è attivo da subito: "Faremo degli incontri pubblici per informare adeguatamente la popolazione, - afferma il sindaco di Poggio, Francesco Puggelli - il "pronti via!" va preparato in modo intelligente". Per il primo cittadino di Carmignano, Edoardo Prestanti, tale attivismo civico "è per noi un bagaglio prezioso di informazioni e contribuisce anche a dare un forte senso di comunità". Infine l'assessore Giuseppe Forastiero di Montemurlo specifica che nel proprio territorio al momento, "non sono emerse richieste del genere grazie anche all'ottimo lavoro svolto dalla Tenenza dei carabinieri, dalla polizia e dalla polizia municipale ma comunque il progetto è utile a creare sicurezza partecipata e dal basso canalizzando energie positive".