Sicurezza, dal ministero arrivano a Carmignano fondi per installare nuove telecamere di videosorveglianza

Il Comune si è piazzato all'85° posto su un totale di 2.426 richieste. Con il finanziamento sarà integrato lo stanziamento che consentirà di posizionare gli impianti a Comeana, Seano, La Serra, Artimino e Bacchereto

In arrivo a Carmignano finanziamenti per l'installazione di nuove telecamere di videosorveglianza. Il Comune potrà, infatti, beneficiare di un contributo ministeriale pari a circa 24mila euro per implementare i suoi dispositivi di sicurezza.

“Il risultato conseguito nella classifica ministeriale col quale abbiamo ottenuto un importante contributo per ampliare il sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio – spiega il sindaco Edoardo Prestanti -, attesta l'impegno e la capacità della nostra amministrazione di perseguire in modo scientifico e concreto la garanzia della sicurezza dei nostri cittadini sul territorio di Carmignano”.

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha, infatti, firmato nei giorni scorsi il decreto che stanzia risorse per 37milioni di euro per il triennio 2017-2019, che serviranno a realizzare 428 sistemi di videosorveglianza in altrettanti Comuni italiani. Nella graduatoria definitiva dei progetti ammessi al finanziamento risulta anche il Comune di Carmignano, che si è classificato all'85esimo posto, su un totale di 2.426 Comuni che hanno presentato la domanda.

E così a Carmignano arriverà un finanziamento statale pari a 24.242 euro, a fronte di un progetto dell'importo complessivo di 42.817 euro. Verranno installate cinque nuove telecamere, tre delle quali finanziate con fondi ministeriali e due con risorse interne, che verranno posizionate in aree sensibili del territorio e in particolare a Comeana, Seano, La Serra, Artimino e Bacchereto.

“Si completa così il progetto di potenziamento del nostro sistema di videosorveglianza, andando a coprire tutte le principali arterie e frazioni del territorio – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Ceccarelli -. Una serie di interventi che rientrano nell’ambito del programma di miglioramento della sicurezza pubblica dell’intero territorio”.